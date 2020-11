Eta | Diputado Ávila pide a JOH no poner «ministros boca abierta»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Que la policía es un «estorbo», durante la emergencia provocada por el paso de la depresión tropical Eta al país, es la opinión que emitió el diputado Juan Carlos Ávila tras concluir una reunión con autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

«La misma Policía está sirviendo de estorbo y no las dejan circular» a quienes llevan ayuda a los afectados por Eta, dijo el parlamentario.

«Creo que Copeco tiene capacidad, porque hoy estuvimos en una reunión y da lástima de la manera en que está manejando la emergencia seria, grave, donde nuestro pueblo estaba en los techos en todas partes: Potrerillos, Villanueva, Pimienta, Atlántida, La Lima; y no podemos tener ministros incapaces», agregó indignado.

De acuerdo a lo expuesto por Ávila, la Policía recibió orden de no dejar pasar a voluntarios con lanchas. Lo anterior, porque no llevaban un lanchero de Copeco, sin embargo, esa institución solo cuenta con nueve lancheros«, cuestionó.

Petición a las autoridades

En ese sentido, el diputado Liberal, pidió a Max Gonzales, titular de la Copeco, «que sea responsable y que envíe recursos necesarios para La Lima, San Manuel, San Pedro Sula».

A renglón seguido, aseguró que con activistas políticos, el país no se levantaría de la actual emergencia, al tiempo que reconoció que el paso de Eta por Honduras fue un «duro golpe«.

«Si Copeco lo que tiene son 2,000 activistas para hacer política barata, pero logística no tiene. Lancheros de Yojoa que yo traté de contactar mandaron su equipo y la Policía no los dejó pasar porque no traían lancheros de Copeco», lamentó el diputado.

Según Juan Carlos Ávila, «con ministros que no contestan el teléfono, que no atencionan; una Policía que estorba para que las lanchas lleguen a estas comunidades, es imposible que a nuestro pueblo le den una respuesta», enfatizó en tono molesto.

«Le pido al ministro Max Gonzales, al director de la Policía, a todos ellos: ¡Atiendan esos teléfonos! porque cuando se les marca no es para hablar cuentos de vecinos; es porque hay una emergencia»,

De igual forma, envió un mensaje al presidente Juan Orlando Hernández para que, «no ponga ministros boca abierta, porque lo están haciendo quedar mal aquí en la zona norte y en todo el país«, exclamó.

Finalmente, sostuvo que «es una grosería la forma en que están manejando la depresión tropical Eta en la costa norte y aún hay millares de personas que están a la espera de ayuda en los techos, albergados en los bordos», concluyó.

