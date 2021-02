Doctora y abogada en caso de Keyla señalan llegada tardía del fiscal a la escena

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La muerte de la estudiante de enfermería, Keyla Martínez, sigue siendo un «verdadero misterio» para algunas personas. El caso ha generado indignación, controversia, dudas y señalamientos, incluso, un punto muy juzgado por personas involucradas en el caso es la demora del fiscal de turno para llegar al hospital.

Diario TIEMPO Digital habló en exclusiva con la doctora Patricia Zúniga, quien atendió el cuerpo de Keyla. Ella señaló la demora del fiscal y contó: «Nosotros cuando llega un cadáver, eso es lo que hacemos, corroborar que esté muerto y trasladarlo a la morgue, previo a llamar al Ministerio Público y eso fue lo que se hizo».

«Hay unos guardias que son encargados de la seguridad del hospital, ellos me estaban reportando, doctora no me contestan del Ministerio Público, no me contestan. Pero, uno de los policías me dijo, doctora a mí ya me contestaron, ya vienen y vienen de la DPI también y traen al forense».

No obstante, la médico señaló: «Se tardaron más de una hora (…) llegaron después de las 4:00 de la mañana». Añadió que, «la joven no podría estar ahí expuesta, se cubrió y se trasladó a la morgue».

Respecto a si llegó fallecida o no, la galeno respondió: «Somos un equipo, todos firmamos, aquí hay enfermeras auxiliares y ellas firmaron, los guardias también y todos son testigos de que ella ya llegó fallecida».

Abogada señaló demora del fiscal

Por su parte, la abogada Irma López, quien está fungiendo como apoderada legal de la familia de Keyla, también hizo un señalamiento sobre el tema. A su parecer, hubo «negligencia» en el cumplimiento de labores.

Y es que, de acuerdo al reporte médico, a las 2:55 a.m. del domingo, recibieron en la sala de emergencia del Hospital Enrique Aguilar Cerrato, a la joven. Sin embargo, su levantamiento fue realizado hasta las 4:00 de la mañana, pese a que, según López, la Fiscalía queda a tan solo cinco minutos del hospital.

En ese sentido, la abogada cuestionó la acción tardía por parte de la Fiscalía: «¿Por qué llega a las 4:00 de la mañana? ¿Dónde estaba el fiscal de turno o es que a los fiscales de turno los ponen en su casa, en la cama a dormir?».

Tanto Zúniga como López coinciden en que el fiscal de turno demoró más de una hora para llegar al hospital, cuando, según ellas, el recorrido entre la Fiscalía y el centro médico solo es de cinco minutos.

