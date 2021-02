Alberth Elis anota y es MVP, pero Boavista no pudo vencer al Porto

PORTUGAL.- Alberth Elis volvió a marcar y fue MVP, pero el Boavista no pudo mantener su ventaja de dos goles y empató 2-2 con el FC Porto en el Estadio do Dragão por la fecha 19 de la primera división de Portugal.

La primera anotación llegó muy temprano en el encuentro por obra del ecuatoriano Jackson Porozo, quien marcó en el minuto ocho tras una asistencia de Gustavo Sauer.

Boavista realizó una gran labor para mantener su ventaja, bloqueando a los peligrosos «Tecatito» Corona, João Mário, Marega y Taremi.

Con su portería en cero, antes de finalizar la primera mitad apareció la «Pantera» Elis para anotar el 0-2.

Luego de un gran pase en el área de Ángel Gomes, el atacante hondureño se barrió y remató de izquierda bajo la portería de Marchesín.

El cuarto gol del catracho esta temporada mandó a su equipo con una ventaja administrable de dos goles al descanso.

Boavista amplia a vantagem!

Ricardo Mangas apareceu solto no corredor esquerdo, cruzou para a área e Elis encostou sozinho para o segundo do Boavista no Dragão.

