DE MUJERES | Con estas señales reconocerás a un hombre infiel

DE MUJERES. La infidelidad puede darse en cualquier ambiente, lo único que se necesita es un poco de inseguridad personal y algo de atracción con otra persona, si bien, las mujeres también cometen este tipo de falta en noviazgos y matrimonios, los hombres lo hacen con mayor frecuencia.

¿Cómo reconocer a un hombre infiel?

Dicen que los casados son más fácil de descubrir, que el anillo los delata, pero con los que no tienen un compromiso así de fijo, resulta más difícil. Es por ello, que a continuación te compartimos algunas señales para que logres identificarlos con más facilidad.

Así como coquetea contigo lo hace con otras

Sí, en la oficina, en un bar, en donde sea, se porta de lo más lindo contigo y también con otras, pues un chico infiel no se compromete, busca cualquier oportunidad para distraerse con una mujer.

No te presenta a sus seres queridos

Infiel o no, un hombre que no te da tu lugar, no te dice dónde trabaja o dónde estudia, no te presenta a familiares ni seres queridos es evidentemente alguien que no quiere nada contigo.

Miente constantemente para no pasar tiempo contigo

Siempre quiere que estés para él pero no es recíproco. No te acompaña a reuniones, no conoce a tus seres queridos, siempre le sale un imprevisto de última hora, se pone nervioso cuando llega a lugares donde lo pueden reconocer, bueno, la lista es larga pero conlleva acciones que no muestran un compromiso real.

No se interesa en tu vida, solo en tu cuerpo

Te puede pedir imágenes explícitas, te invita a salir de última hora, te llama o te cita de madrugada, busca que siempre estén solos, pero no te conoce realmente, y te puede confundir de apodos o hace cosas que cree que hizo contigo pero no fue así. Se contradice constantemente, tu intuición te dice que algo no está bien.

Nada de acceso a su celular

Claro, pero no con su teléfono, no te deja a solas con él y siempre tiene clave, es evidente que no quiere que veas qué hay ahí, tal vez fotos con alguien más, mensajes con otras mujeres… un hombre que te ama y quiere que confíes en él no guarda secretos como estos.

Cuidado con hombres así, pues podrían ser infieles en cualquier momento, ya sea engañándote o engañando a alguien más contigo.

