REDACCIÓN.- Cuando se habla de compromiso y matrimonio, aceptarlo no es una decisión que se deba de tomar a la ligera. Principalmente cuando estamos con una pareja que tiene muy claro lo que espera de la relación, mientras que tú, solo tienes tus planes personales, pero no ves un futuro con tu pareja.

Por lo anterior, es importante mantener una clara comunicación con tu pareja para no herir sus sentimientos, sin mencionar que debes saber lo que tú quieres para tu futuro. Así que te damos un par de señales que indican que no estás lista para el compromiso con tu pareja actual.

Lea también: Surgieron dudas antes de la boda ¿qué hago?

Cuestionas la relación

Una mujer sabe que al inicio de una relación, todo es de color de rosa. Sin embargo, una vez que se ha pasado la magia, existe una tendencia a cuestionar la relación y lo que tú sientes. Pero el verdadero problema está en que eres tú la que no se siente segura sobre estar con esa persona.

Evitas hablarle de un futuro junto a él

Hablar del futuro y hacer planes con tu pareja es bastante común, pero tu falta de interés para hablar de ello, evidencia tu miedo al compromiso. Si no lo haces, es una clara señal de que sabes que no va a funcionar y no van a permanecer juntos mucho tiempo.

Lo criticas constantemente

Comienzas a pelear con tu pareja por pequeñas cosas, porque en el fondo solo quieres terminar la relación. Puede que sea solo egoísmo, pero la verdad, resultaría menos doloroso soltar en lugar de seguir lastimando a alguien del cual no está convencida querer del todo.

Quieres más tiempo sola

Todos necesitamos espacio personal, pero a veces cuando estamos con una pareja, pedir espacio personal por mucho tiempo puede ser demasiado. Incluso es fácil darte cuenta que antes de tener pareja, eras más feliz.

No lo consideras una prioridad

Sabes que no estás lista para el compromiso cuando tu pareja no figura en tu lista de prioridades. Y, no se trata de que no lo quieras o que no tengas grandes sentimientos hacia él, pero lo que sí es importante es tener presente que cuando pensamos que el compromiso no lo ves como una prioridad, es ahí cuando debes comunicarlo con tu pareja.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn