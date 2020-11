Mujeres sin miedo, la peor pesadilla de un hombre inseguro

DE MUJERES. Las mujeres sin miedo son la peor pesadilla de un hombre inseguro y esto está bien. A veces necesitamos recordarlo porque creemos que el amor nos limita y nos obliga a ser menos para que él no se vaya, pero estar con un hombre que solo es grande cuando se siente más que tú, simplemente no vale la pena.

Quizá te has encontrado con parejas así, mujeres sumamente inteligentes que fingen ser menos para mantener una pareja, para evitar problemas, que le hacen creer al hombre que es la cabeza de la familia para no dañar su ego u hombres que se sienten grandes cuando hacen menos a su mujer aunque ella les entregue todo.

Siempre juramos que no seremos una de ellas, pero entonces aparece alguien que nos hace dudar y que nos hace sentir que si no es con él no es con nadie más, que tal vez vale la pena hacernos pequeñas para que él sea feliz…y perdemos el control.

Ser una mujer sin miedo no es cosa fácil y por lo general, llegamos a ese punto luego de varios golpes de la vida, de tragos amargos en el amor, con los amigos y hasta la familia. Por ello, sacrificar tu amor propio y tu dignidad por un hombre jamás será buena decisión, pues será caer en malos hábitos emocionales y reabrir heridas del pasado.

La traición

El miedo a estar solas puede traicionarnos, y hacernos dudar de que hay algo mejor más adelante, pero lo único que te hará estar sola son tus decisiones, es aferrarte a que no hay un hombre a tu nivel y eso es una gran mentira.

Una mujer sin miedo es la pesadilla de un hombre inseguro, pero ser fiel a ti misma te salvará de quienes no valen la pena y aunque tengas que esperar un poco más, te presentará con alguien que te verá como el más grande de los tesoros, con alguien que jamás te cortará las alas y que hará lo posible por ayudarte a volar más alto.

