Horóscopo de la semana: Confía en tu intuición y cuida tu economía

DE MUJERES. Descubre la predicción del horóscopo de la semana. Entérate de lo que te deparan los astros en el amor, en tu economía, en el trabajo, durante los próximos cinco días. Diversos cambios se vienen en tu vida y deberás afrontarlos, ya sean positivos o negativos.

Buenas noticias para tu salud y tu trabajo, mientras que, en el amor, deberás ser más cuidados y aprender a no confiar en todos. A continuación tu signo zodiacal:

Aries

No tires la toalla Aries y sigue adelante con tus proyectos, al final saldrán. Trata de persistir, verás los resultados. No deberías dejar ningún compromiso de trabajo pendiente, sé prudente ahora. Debes ser valiente y atreverte a dar ese paso hacia un trabajo nuevo. No te preocupes tanto por los pequeños problemas que son transitorios.

Tauro

Puedes aspirar a una mejora en el trabajo o incluso a un trabajo nuevo e interesante Tauro. Deberías exponer tus preocupaciones ante tu jefe, te dará buen resultado.

Tu labor profesional te va a resultar muy productiva, lo estás haciendo muy bien. Confía en tu intuición, te ayudará mucho para tomar decisiones importantes. No quieres dar tu brazo a torcer y eso te conducirá a discusiones, evítalo.

Géminis

El trabajo se te hará pesado Géminis, si no te lo tomas con calma. Quieres movimiento pero no bajes la guardia en el trabajo, hay gente de la que no te puedes fiar mucho. No te obsesiones con nada, si vas con calma, todo saldrá mucho mejor. Has atravesado algunas dificultades últimamente, pero ya se van terminando.

La familia te está agobiando en algunos aspectos, ten paciencia, ya pasará. Dejarás atrás los miedos y te lanzarás a la conquista de lo que quieres. En la salud, tu cuerpo reaccionará favorablemente a cualquier tratamiento novedoso.

Lea también: Estos trucos son efectivos para descubrir una infidelidad, según Harvard

Cáncer

Las cosas de la economía no van tan mal como crees Cáncer, pronto habrá suerte. Hoy no tienes un buen día en el trabajo, pero mañana empezará a mejorar. Dudarás en el terreno profesional, pero al final lo resolverás adecuadamente. En el amor cuidado con un antiguo amigo que ya no es de fiar, mantén la distancia.

Podrás hacer las cosas que más te gustan y disfrutarás mucho en este día. Aprovecha este periodo para tomar la iniciativa con alguien que te gusta. Para tener buena salud, debes ponerte más en contacto con la naturaleza, llegarás a sentirte muy bien.

Leo

Tienes que confiar más en ti en el trabajo Leo, tienes aptitudes para superarte. Propón algunos cambios o ideas, seguro que te los aceptan. Tendrás la cabeza despejada y aprenderás cualquier cosa nueva con facilidad, lo que te aportará datos para lo que quieres proponer.

En el amor es un buen momento para hacer amigos y conocer gente nueva en general. Si estás ante dificultades no rechaces la ayuda que te ofrecerá un amigo. Podrías llevarte una sorpresa agradable con alguien del signo de Tauro.

Virgo

No derroches sin sentido Virgo, todavía te hará falta dinero por un tiempo. No te privarás de nada en cuanto a gastos, pero debes empezar a ser prudente. En el trabajo te va bien, pero hay cierta tendencia al descontrol, evítalo.

En el amor, si tienes una relación de pareja, la encontrarás cada vez más gratificante. No tendrás ni un minuto libre, ten paciencia, luego disfrutarás los resultados. Un buen amigo te dará un consejo o sugerencia muy acertada, préstale atención.

Libra

Si hay algo que no te parece bien en el trabajo Libra, será mejor que lo comentes. Laboralmente evita librar batallas inútiles que no te benefician en nada. Necesitas renovarte o encontrar algo nuevo que te motive en el aspecto profesional.

No le comentes tus secretos de amor a cualquiera, te podrías llevar un disgusto. Sal y diviértete con tus amigos de siempre, te vendrá muy bien despejarte. No dependas demasiado de la opinión de los demás, la seguridad está en ti.

Escorpio

Los astros te benefician en lo económico Escorpio, tus asuntos marcharán muy bien. De momento aún no te va muy bien en la economía, pero es algo solo temporal ya sabes que los astros te protegen. Tendrás muchas satisfacciones durante esta época en el trabajo, te animarás.

Si te decides a realizar una salida improvisada te resultará muy positiva. Te darán consejos bienintencionados pero poco realistas, no te convienen.