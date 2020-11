DE MUJERES| La alergia al ejercicio existe, ¡y puede ser mortal!

DE MUJERES. Una alergia se produce por diferentes factores, ya sea por alimentos, medicamentos, animales, y aunque no todos lo saben, hasta por realizar ejercicio.

La alergia al ejercicio existe y es conocida también como anafilaxia. Las personas que sufren este padecimiento manifiestan hinchazón alrededor de la boca, la lengua, los ojos y otras partes de la cara luego de correr, bailar, ir al gimnasio o realizar algún otro deporte.

Según el Departamento de Salud de la BBC, el padecimiento tiene como síntomas principales:

Dificultad para respirar, tragar o hablar Manchas rojas en la piel Presión baja Problemas de digestión (diarrea) Inflamación y calambres En los peores casos, falla circulatoria.

Otros factores

Otro de los detonantes de una anafilaxia es consumir alimentos como maní, trigo o productos del mar pescados y mariscos, antes de hacer ejercicio. Además de medicamentos como la aspirina o antibióticos, temperaturas altas, la humedad y los cambios hormonales.

Tasha Coates llevaba 10 años practicando gimnasia, pero en 2013 se le detectó el padecimiento cuando desarrolló una extraña condición en los mastocitos. Es por ello que compartió lo que ha significado para ella descubrir que lo tiene.

«Habiendo sido gimnasta durante 10 años, no estaba dispuesta a que el diagnóstico me definiera y me prohibiera del deporte que amo, por lo que me cambié a la gimnasia para discapacitados», mencionó la gimnasta.

Pese a su situación, Tasha no abandonó su deporte y pide a aquellos con su misma situación que no dejen lo que les apasiona, pero siempre pensando en su salud.

«El deporte es una forma de aliviar el estrés cuando estoy en el gimnasio, solo me concentro en ello y no me preocupa nada más de lo que ocurre en mi vida», destacó.

Otro testimonio

Otro caso es el de la méxico-estadounidense Mayra Suárez. Ella salía a trotar sin problemas, pero un día las cosas cambiaron, por lo que comentó cuales fueron los síntomas para descubrir el padecimiento.

«Corría en la playa y de repente me salieron ronchas en la piel, se me dificultó la respiración y sentí un ardor por todo el cuerpo. Fui a una farmacia a comprar un antihistamínico, me lo tomé y los síntomas se me calmaron. Pero a partir de ahí me dieron cinco o seis episodios similares», contó.

Un tiempo después, Mayra fue diagnosticada con anafilaxia inducida por el ejercicio luego de una complicación. «Trotaba sola a unas cuadras de mi trabajo cuando empecé a sentirme mal y, en lugar de parar, opté por correr más rápido hacia allá y cuando llegué a la oficina casi no podía hablar».

«Tenía ronchas por todo el cuerpo, no podía respirar y me sentía mareada y con malestar estomacal y, de repente, me desmayé, me golpeé la cabeza y tuvieron que llamar a los paramédicos», sostuvo.

Al presentar este padecimiento, las mujeres pueden seguir trotando y haciendo ejercicio, pero bajo estrictos medidas. Para así realizarlo de manera segura y no poner en riego sus vidas.

Criterio científico

La doctora Shefali Samant, del Centro Médico de Kaiser Permanente en Los Ángeles, define la alergia al ejercicio como “grave y potencialmente mortal”.

Por su parte, la médico Vivian Hernández Trujillo asegura que las personas con anafilaxia pueden hacer ejercicio siempre y cuando su alergólogo se los permita.

«La posibilidad de muerte existe y es real en este tipo de anafilaxia, por eso hay que consultar a un alergólogo para saber si se puede o no seguir haciendo ejercicio», pidió.

En tal sentido, si presentas algún síntoma extraño o no común al realizar tu rutina de ejercicios, ve y consulta a tu médico de manera inmediata. Así estarás segura que puedes salir a trotar sin ningún problema.