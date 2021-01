Honduras y CA de rodillas: mueren más personas por Covid-19 que por crímenes

HONDURAS. El Covid-19 tomó más fuerza a inicios de 2021, y una prueba inequívoca para tal afirmación es que, en todos los países de Centroamérica, sin excepción, la cantidad de personas fallecidas por coronavirus ya supera la tasa de homicidios que se viene arrastrando desde el 2020.

De la franja de América, Honduras, El Salvador y Guatemala son la tres naciones con el más alto índice de muertes violentas, con promedios que alcanzan hasta los 10 homicidios diarios, según cifras dadas a conocer por sus gobiernos a inicios del 2021, y aunque el número es escandaloso, el registro de decesos por Covid-19 lo es todavía más.

La estadística confirma que, actualmente, la tasa de asesinatos y homicidios está siendo superada por la de víctimas del Covid-19 a nivel centroamericano, de modo que son los médicos quienes están teniendo más trabajo y no los policías.

TIEMPO Digital le presenta los números de muertes violentas ocurridas al cierre del 2020 en Honduras y en cada país de Centroamérica, comparados con la cantidad de decesos por Covid-19 de la actualidad, con estadística de CSSEGISandData:

El Salvador:

El Salvador, gobernado por Nayib Bukele, es uno de los países que más bajó su índice de violencia durante 2020. Según números brindados por la Policía Nacional Civil (PNC), entre el 1 de enero y el 31 de diciembre hubo 1.322 homicidios en el territorio nacional, con un promedio de 3,67 muertes diarias.

La cifra de El Salvador está por debajo de la registrada en el mismo período de 2019, cuando se cometieron 2.398 homicidios, con un promedio diario de 6,6 homicidios. Sin embargo, el Covid-19 ya ha matado, en los primeros 10 días del 2021, a 85 ciudadanos, lo que deja una media de 8,5 víctimas de la enfermedad cada 24 horas.

Guatemala:

La realidad de Guatemala no es muy diferente a la de su vecino, pues allí, cada día mueren 21.8 chapines por Covid-19. La estadística refleja que, en 10 días del 2021, la enfermedad cobró la vida de 218 pacientes.

La tasa de homicidios de Guatemala en 2020 se queda muy corta en comparación con la pandemia, con 3.500 víctimas violentas, lo que en promedio diario se transforma en 9.5, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Nicaragua:

El caso de Nicaragua es bastante particular, pues su gobierno no ha tomado medidas para contrarrestar el Covid-19 y detectar casos positivos, por lo que no hay números exactos. De hecho, en todo lo que va de pandemia, la administración de Daniel Ortega sólo registra 6.097 casos positivos, 4.225 personas sanadas y 166 fallecidos.

No obstante, el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua informó que, según sus registros, 2.890 personas han fallecido en el país con síntomas del coronavirus o por neumonía, incluidas 23 en la última semana.

Tomando en cuenta los datos del Observatorio, cada día mueren dos o tres personas por coronavirus en Nicaragua, mientras que su promedio de decesos violentos es de tan solo 0.5, según información oficial.

Costa Rica:

De su lado, Costa Rica, país que en su momento fue aplaudido por su manejo de la pandemia, registra 120 decesos por Covid-19 en los últimos 10 días, lo que deja una media de 12 pacientes que sucumben cada 24 horas.

Los ticos cerraron el 2020 con 568 homicidios, lo que se traduce en un promedio de 1.5 personas ultimadas a diario, de acuerdo con el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas.

Panamá:

La nación canalera decretó nuevo confinamiento antes de Navidad y Año Nuevo, pero no fue suficiente para impedir el repunte de casos de Covid-19. Desde el 1 al 10 de enero, en Panamá han muerto 393 personas a causa del virus, lo que deja un índice de 39.3 cada día.

En cuanto al promedio de homicidios, ocurrieron un total 486 a lo largo del 2020, según el director del Ministerio Público (MP), Eduardo Ulloa, con una media de 1.3 cada 24 horas.

Belice:

Belice, única nación de habla inglesa en Centroamérica, cerró su 2020 con tan solo 102 homicidios, según datos oficiales del Departamento de Policía, es decir, se registraron 0.2 crímenes por día.

Pero, por otro lado, el Covid-19 ha matado a 26 personas en tan solo 10 días, lo que deja una tasa de 2.6.

Honduras:

Y cerramos con la nación de las cinco estrellas, en donde, según estadística de CSSEGISandData, fallecieron 143 personas por Covid-19 durante los últimos 10 días, estableciendo un promedio de 14.3 decesos diarios.