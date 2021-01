La PGA dice NO a torneo que se realizaría en un campo de Donald Trump

Estados Unidos.- La Asociación Profesional de Golf de Estados Unidos, PGA, cortó los lazos con el presidente Donald Trump mediante una votación.

Con la ruptura, la PGA decidió retirarle a Trump el Campeonato de Golf que se jugaría en un campo en Nueva Jersey el próximo año, esto como señal de protesta y rechazo al asalto al Capitolio promovido por el propio republicano.

Jim Richerson, presidente de la PGA dio a conocer que la junta votó para ejercer su derecho a «terminar el acuerdo» con Trump National en Bedminster, Nueva Jersey.

«Nos encontramos en una situación política que no es la nuestra», mencionó Seth Waugh, el CEO de la PGA, durante una entrevista telefónica. «Somos fiduciarios de nuestros miembros, del juego, de nuestra misión y de nuestra marca. ¿Y cuál es la mejor manera de proteger eso? Nos dieron la sensación de que los trágicos acontecimientos del miércoles no podían seguir en Bedminster. El daño podría haber sido irreparable. El único curso de acción real era irse».

«The PGA of America Board of Directors voted tonight to exercise the right to terminate the agreement to play the 2022 PGA Championship at Trump Bedminster.» — Jim Richerson, PGA of America President

— PGA of America (@PGA) January 11, 2021