Cinco remedios con vitamina C para combatir los molestos resfriados

Los remedios con vitamina C dirigidos a combatir los resfriados son eficaces y muy utilizados pero la investigación sobre sus aportes son polémicos.

Aunque no está completamente comprobado, las dosis grandes de vitamina C pueden ayudar a reducir la duración de los catarros, aunque no nos protegen de contraerlo. Esta vitamina también puede ser útil para personas expuestas a periodos breves de actividad física grave o extrema.

Los remedios con vitamina C pueden variar su eficacia entre una persona y otra. La mayoría de las personas toleran bien una dosis de 1000 a 2000 mg al día, pero hay que tener en cuenta que demasiada vitamina C puede provocar malestar estomacal.

¿Para qué sirve la vitamina C?

La vitamina C, conocida también como ácido ascórbico, es un nutriente esencial del organismo que contribuye en diferentes procesos del organismo como:

Formación de colágeno

Cicatrización de las heridas

Función inmune (de ahí la eficacia de los remedios con vitamina C para superar los resfriados)

Síntesis de neurotransmisores.

Además, es una sustancia antioxidante, es decir, tiene la capacidad de defendernos frente a la acción de los radicales libres. Estos átomos o grupos de átomos tienen un electrón desapareado con capacidad de aparearse, por lo que son muy reactivos.

Deficiencia de vitamina C

Cuando no tomamos suficiente vitamina C, podemos enfermar de escorbuto. Se trata de una enfermedad caracterizada por:

Debilidad

Dolor muscular y articular

Hemorragias espontáneas en las encías y en la piel que tardan en cicatrizar.

Además, la deficiencia de esta vitamina C también influye en la salud cardiovascular; niveles bajos se asocian con un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca.

5 remedios con vitamina C para superar los resfriados

No hace falta tomar suplementos para obtener la cantidad diaria requerida de vitamina C. De hecho, hay toda una serie de frutas y verduras que contienen mucha más cantidad que el requisito diario aconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS): 45 mg.

Aunque muchos asociemos la naranja y el limón como fuentes principales de vitamina C, lo cierto es que no son la fuente más rica de ácido ascórbico. La revista científica BBC Focus publicó una lista con los alimentos que contienen mayor cantidad. Entre ellos encontramos:

Guayaba

Se trata de uno de los remedios con vitamina C más eficaces para combatir los resfriados. Por cada 100 gramos, aporta 228 miligramos de vitamina C. Se utiliza en muchos países como Filipinas gracias a sus propiedades naturales. Destacan, por ejemplo:

–Combate el estreñimiento: es una fruta rica en fibra, por lo que fortalece el tránsito intestinal y ayuda a resolver este tipo de problemas. –Rica en ácido fólico: la vitamina B está especialmente indicada para los periodos de gestación ya que ayuda a prevenir posibles malformaciones en el feto. –Contiene vitamina A y C: la provitamina A es fundamental en periodos de crecimiento, además de intervenir en el cuidado de la visión, la formación de las uñas y el mantenimiento del cabello.

Grosella negra

La grosella negra aporta 200 mg de vitamina C por cada 100 gramos. Además de ser uno de los remedios con vitamina C más utilizado, también destaca por su contenido en otras vitaminas como las del grupo B. Entre ellas se encuentran:

El ácido pantoténico (vitamina B5).

La piridoxina (vitamina B6).

La tiamina (vitamina B1).

También es un alimento rico en hierro, el cual es un mineral necesario para la protección contra deficiencias inmunológicas y fatiga al transportar oxígeno a las células.

Pimiento rojo

Se trata de una verdura que contiene 190 mg de vitamina C por cada 100 gramos consumidos. También aporta fibra y antioxidantes. Otros nutrientes que contiene son carotenoides, flavonoides, agua, y vitaminas B6 y B9.

Chile

El ingrediente activo del chile es la capsaicina, sustancia que le da esa característica picante. Además, se compone de agua, carbohidratos, fibra, proteína y vitaminas e incluye, obviamente, una buena fracción de vitamina C.