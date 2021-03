Salud| Conozca los beneficios de la mandarina en el organismo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La mandarina es un símbolo de suerte en China. Es incluso costumbre dar la fruta de regalo en el inicio del año, como forma de desear buena suerte. Sin embargo, lo positivo de la mandarina se extiende más allá de esta tradición china y también se puede encontrar en las propiedades nutritivas de esta fruta.

Información nutricional de la mandarina

Entre los beneficios de la mandarina se encuentran que es una fuente de vitamina A, vitamina C, vitamina B1 y B2, bioflavonoides. Además, posee sales minerales, como el potasio, el calcio, el fósforo y el magnesio.

Piel más joven y sana

Por ser rica en antioxidantes y poseer alrededor de un tercio de la dosis diaria recomendada de vitamina C, la mandarina puede ser muy beneficiosa para nuestra piel. La fruta ayuda al cuerpo a sintetizar el colágeno, mejorando la curación de las heridas de la piel.

Su aceite puede ser utilizado para tratar el acné, las cicatrices y la prevención de las estrías.

Cabellos más fuertes y saludables

¿Qué es la vitamina B12?

Está presente en la mandarina y mejora el crecimiento y fortalecimiento del vello. Por lo tanto, ayuda a evitar la caída y reduce el proceso de blanqueamiento de los cabellos (canas).

Otro de los beneficios de la mandarina que poca gente conoce, es que la vitamina A, presente en esta fruta, cuando se usa con champús y/o acondicionadores, ayuda a equilibrar la cantidad de sebo del cuero cabelludo y a mantener la hidratación de los cabellos, dejando el pelo con un aspecto más sano.

Pérdida de peso

Entre los beneficios de la mandarina, se destaca la ayuda en el control del peso corporal. Estas propiedades hacen que esta sea muy habitual en las dietas para adelgazar, ya que por tener una cáscara dura y aún así ser fácil de pelar, es una buena fruta para ser llevada en el bolso o mochila.

La fibra presente en la fruta ayuda en la pérdida de peso. Eso se debe a que mejora la saciedad de nuestro cuerpo y ayuda a equilibrar el nivel de azúcar en la sangre.

Dientes, encías y una sonrisa más sana

La vitamina C, junto con el calcio y fósforo, es uno de los mayores responsables del desarrollo de dientes más saludables, y además investigadores de la “State University of New York en Buffalo” publicaron una investigación llegando a la conclusión de que las personas que no consumen su dosis diaria de vitamina C tienen un 25 % más de probabilidad de tener gingivitis. Esa es una enfermedad que inflama la encía, dejándola más voluminosa y susceptible de sangrado.

Refuerza el sistema inmunológico

Es sabido que la vitamina C ayuda a mantener nuestro sistema inmune más fuerte, y por eso es la más encontrada en remedios para prevenir y combatir las gripes.

En días más fríos, una buena costumbre es hacer té con la cáscara de la mandarina acompañado de otros ingredientes, como la menta o hierbabuena, que nos proporciona una mezcla perfecta con propiedades antivirales, o con jengibre y lavanda.

Combate la diabetes

Una investigación académica hecha por la Universidad de Westen Ontario dice que una bioflavonoide llamada Nobiletin, encontrada en la mandarina, es una potente sustancia que ayuda a nuestro organismo a combatir la diabetes tipo 2, ya que regula el nivel de insulina en sangre.

Ayuda a las tres “C” – corazón, colesterol y cáncer

Expertos dicen que nos protege de la aterosclerosis, gran causa de infartos y ataques del corazón. Además, la mandarina es rica en potasio, sustancia que reduce la presión arterial y promueve un flujo sanguíneo más sano, previniendo la formación de coágulos sanguíneos.

