Carlos Campos envía prendas y telas para damnificados por Eta e Iota

HONDURAS. El diseñador hondureño, Carlos Campos, enviará prendas y telas como ayuda a las miles de familias que resultaron afectadas por el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota. Esta ayuda será trasladada por la compañía Ortega Cargo Shipping hacia Honduras.

«La idea es brindar un poquito y quizás lo podríamos multiplicar; algunas prendas son la colección que estamos lanzando mañana, que todavía ni la hemos lanzado; es una la colección para mujer», dijo el diseñador de modas hondureño.

El diseñador enviará algunas de las prendas de sus colecciones de moda. Además, enviará prendas de su nueva colección que será lanzada este día, una enfocada en confecciones para mujer.

«Estamos tratando de empacar todo lo más rápido posible, y traer las cosas de diferentes lugares. Quiero aprovechar la oportunidad de saludarles y decirles que estamos pensando en ustedes; decirles que a mi, como a todos los hondureños, me duele mucho lo que está pasando; y lo mínimo que podemos hacer como hondureños, en estos tiempos, es apoyarlos», expresó Campos.

A pesar de ser una temporada de ventas altas en moda, Carlos Campos reconoce que prefiere que estas prendas lleguen a las manos de miles de personas afectadas por estos fenómenos naturales.

El valor de algunas prendas va desde 210 a 520 dólares, la mayoría las adquieren personas adineradas de estas ciudades. En la donación que envía el diseñador vienen abrigos, camisas formales, playeras, zapatos y pantalones.

Algunos modelos del calzado que fueron utilizados por el cantante J Balvin en unas de sus pasarelas. Asimismo, enviará unas botas inspiradas en el cantante Juan Gabriel.

Donación de telas

Además de las prendas, Campos regalará telas a los damnificados en Honduras. Un total de 6 cajas que contienen 50 prendas y otros artículos que logre recolectar serán enviados desde Manhattan, Nueva York.

Él mencionó que toda la ropa que envía es totalmente nueva, a excepción de las prendas usadas por las modelos las cuales también estará enviando.

«El 40% de prendas son originales, fueron utilizadas por modelos famosos en la pasarela de aquí en Nueva York. Siempre creí que hay que dar lo mejor de uno, lo mejor de sí mismo y al mejor tiempo», aseguró.

«No quería dar como cosas que quizás no me gustaban o no tenían valor para mi. Todas estas prendas tienen un valor para mi y tienen un significado enorme para mi, son de las primeras colecciones, las primeras muestras que hice a mano», añadió.

Transporte de las donaciones

Así mismo, la persona encargada de trasladar todo estas donaciones, es Luis Ortega, un hondureño que maneja una compañía de transporte y fletes llamada Ortega Cargos Shipping en Newburgh, Nueva York.

Él explicó que «como parte del compromiso con el pueblo hondureño, estamos haciendo una colaboración con Carlos, vamos llevar estas donaciones a nuestro pueblo. Es algo de alto costo para hacer estas cosas, pero como se trata del pueblo, nosotros siempre estamos ahí para poner el pecho y lo hacemos de buen corazón».

El embarque de estas donaciones será esta semana, para la semana del 16 de diciembre ya habrán llegado esta ayuda a Honduras. También se está localizando las zonas donde se hará llegar este apoyo; se prevé enviarlos a La Lima y El Progreso, lugar de donde es originario Carlos Campos y donde se reportan más daños por Eta e Iota.

