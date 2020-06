Carlos Campos: «Me abochorna saber cómo se han robado tanto dinero»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El reconocido diseñador hondureño, Carlos Campos, es reconocido a nivel internacional por su talento y se ha ganado el respeto no solo a nivel nacional, sino también en gran parte del mundo.

Campos esta vez quiso alzar su voz en contra de la corrupción en Honduras. Rechazó, a través de su carta, la forma en cómo se han desviado recursos en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Carlos Campos nació en El Progreso, Yoro, y se fue a Estados Unidos cuando tenía solo 13 años. Desde hace más de 20 años viene tratando de consolidar el famoso «sueño americano».

El talentoso catracho ha vestido figuras mundiales como Ricky Martin, Justin Timberlake, The Killers y The Scissors Sisters, J Balvin, King Paris, Miguel Pimentel, Nacho, Daddy Yankee y muchos más, que forman parte de su clientela.

Carta íntegra de Carlos Campos

«Yo, Carlos Campos: no apoyo la corrupción en Honduras

Desde hace varias semanas, no concilio el sueño por pensar en qué pasa en mi país. Miro las noticias y me abruman. Evidencian que la situación en Honduras cada día se torna caótica e incierta para la salud, bienestar y futuro de mis amados hermanos hondureños.

Los fondos del Estado no han sido invertidos integra y transparentemente para ayudar a los ciudadanos. Se han tomado medidas erróneas e irreversibles y no se han implementado las estrategias correctas y previas para mitigar el impacto de la COVID-19 en Honduras. Me abochorna saber cómo se han robado tanto dinero, mientras el pueblo sufre de hambre y muere por un deplorable y colapsado sistema de salud.

No es la Honduras que quiero para mi hijo Cruz. ¡NO! Quiero que Honduras vuelva a ser la patria donde yo nací y crecí; donde la gente era feliz; donde yo podía caminar en libertad junto a mi madre en las calles de mi amada ciudad de El Progreso y no me atemorizaba por absolutamente nada», así inició su carta.

Documento íntegro:

