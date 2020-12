Caso Berta Cáceres: CODEH presenta recurso en favor de David Castillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A favor de David Castillo, acusado como autor intelectual del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), a través de su presidente Hugo Maldonado, ha presentado un recurso de Habeas Corpus.

Hay que agregar que el recurso fue interpuesto ante la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, los magistrados los remitieron a la Corte de Apelaciones.

El representante del CODEH se presentó hoy para pedir una ampliación de un recurso a favor del ingeniero David Castillo.

Maldonado manifestó que «nosotros hemos presentado este recurso porque necesitamos que el proceso vaya conforme a derecho, porque las cosas en materia penal pesan, y los días cuentan».

No se puede jugar con la vida y seguridad

De igual forma, el titular del CODEH, dijo que «mientras él no se ha sentenciado, sigue siendo inocente. Nosotros como organismos de Derechos Humanos no vemos en estos momentos la situación de que David Castillo, si haya participado o no, y si ha participado que sea sentenciado conforme a derecho».

Por otra parte, manifestó que con la «vida y seguridad de las personas no se puede jugar». Agregó que el CODEH sólo busca que se subsane el expediente para que se pueda continuar con el juicio y pueda ser sentenciado con respecto a las pruebas de que el Ministerio Público tiene contra de él. «Y si no, que quede en libertad», añadió.

