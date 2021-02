Salud| Conozca los «beneficios» del ayuno intermitente

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El ayuno intermitente es conocido como “la dieta de Hollywood”, ya que es una práctica seguida por muchos famosos para bajar de peso y tener un mejor funcionamiento del organismo.

Perder peso, o mantenerse en el peso ideal, es un problema que preocupa a un porcentaje elevado de la población. Esta preocupación ha llevado a muchos a probar «dietas milagro» sin resultado.

¿Qué es el ayuno intermitente?

Consiste en una forma de alimentación que se puede llevar a cabo contabilizando por días o por semanas.

Lo más común es el ayuno intermitente por días, en los que podemos optar por varias modalidades:

12/12

Consiste en poder comer durante 12 horas y no hacerlo durante las 12 restantes del día. Es el más aconsejado para los que empiezan con el ayuno intermitente.

10/14

Se trata de alimentarnos durante 10 horas y no hacerlo durante las 14 restantes del día.

8/16

Parece que es el método más común y consiste en comer durante 8 horas y hacer ayuno durante las otras 16 horas del día.

Por semanas

El ayuno intermitente por semanas, consta de comer seis días y uno no, o cinco días sí y dos no.

Gracias al ayuno intermitente se consigue bajar de peso y un mejor funcionamiento de nuestro organismo.

Beneficios del ayuno intermitente

¿Qué se consigue con el ayuno intermitente? Al dejar descansar el organismo facilitamos que, los mecanismos de nuestro cuerpo, utilicen nuestra grasa de reserva, que tenemos acumulada por nuestra alimentación tradicional de 5 comidas al día, para estabilizar los niveles de glucosa en sangre.

¿Cómo hacer el ayuno intermitente?

Pues bien, primero hay que tener fuerza de voluntad y plantear en nuestra mente el horario que vamos a seguir, adaptándolo a nuestras necesidades.

Si eres de los que prefieren no desayunar, lo más aconsejable es que alargues al máximo ese tiempo sin comer por la mañana, para que luego puedas tener horarios de comida y cena normales.

Ayuno intermitente 16/8

Por ejemplo, imagina que has escogido el formato de ayuno intermitente 16/8. Si no desayunas y aguantas hasta las 14 horas sin comer, tendrás hasta las 22 horas de la noche para cenar. Claro, esto implicaría anular una comida, aunque sí ya es una costumbre que tienes, no supone un problema.

Si desayunaras a las 9 de la mañana, significaría que no podrías comer nada más después de las 17 horas, lo que puede ser un poco duro al principio.

¿Qué comer en las horas que sí se puede?

Aunque no hay indicaciones estrictas al respecto, lo más aconsejable es consumir alimentos de calidad que nos aporten todos los nutrientes necesarios. En este grupo de alimentos se encuentran:

Proteínas de origen animal o vegetal, como carnes, pescados, soja, tofu, etc.

Verduras y frutas frescas y de temporada.

Legumbres.

Arroz integral.

Lácteos.

Aunque es recomendable evitar las grasas y los azúcares debido a que, durante el tiempo del ayuno, mantenemos a nuestro metabolismo parado y este utilizará las grasas para convertirlas en combustible.

¿Cuáles son las contraindicaciones del ayuno intermitente?

Según expertos, aunque el ayuno intermitente no entraña riesgos para la salud, hay ciertas personas que no deberían practicarlo, como por ejemplo:

Embarazadas.

Madres lactantes.

Personas que tengan o hayan tenido trastornos alimentarios como anorexia o bulimia.

Enfermedades graves que deban llevar una dieta médica controlada.

En el lado contrario, se encuentran las personas con diabetes, colesterol alto y obesidad, que se ven como indicadores óptimos para llevar a cabo el ayuno intermitente, pues mejoran los niveles y la formación de insulina.

¿Y el ayuno intermitente y la menopausia son compatibles?

Sí, lo son. De hecho, la menopausia es una de las etapas en la vida de la mujer en las que más cuesta bajar de peso.

Estas mujeres pueden encontrar en el ayuno intermitente el aliado perfecto para bajar esos kilos de más, siempre que lo basen en una dieta saludable y equilibrada y lo acompañen con un poco de ejercicio.

