¡No lo creerás! Dormir sin ropa te ayuda a bajar de peso

DE MUJERES- Aunque existen infinidad de remedios capaces de hacerte perder kilos, ninguno tan sencillo y placentero como este. Y es que, dormir sin ropa te ayuda a bajar de peso, y a tonificarlo.

Dormir sin ropa, no solo implica que descanses en completa libertad, sin que la pijama se te enrede, te estorbe o te de calor, sino que, además, te ayudará a bajar de peso mientras estás dormida, cubierta solo por tus sábanas o cobijas.

Si bien, sabemos que el sueño es la etapa del día en la que se repone toda la energía gastada durante la jornada, y es esencial que lo hagas placenteramente, y el tiempo suficiente para descansar de manera correcta, tanto física como mentalmente.

Si no cumples con tus 8 horas de descanso, seguro habrás notado que tu estado de ánimo no es lo mismo, no rindes igual, y no te concentra igual, además que sueles estar más irritable y distraída. Otros estudios afirmas que también, el dormir poco aumenta el riesgo de padecer hipertensión o enfermedades cardiacas.

Bajar de peso mientras duermes

Sin embargo, también se descubrió que dormir sin nada de ropa puede traer grandes beneficios a tu cuerpo y salud, como el de bajar de peso, debido a que tu cuerpo está expuesto a temperatura ambiente, y la regulación térmica de tu cuerpo permite que las hormonas se activen de manera acelerada, más de lo normal, tratando de calentarlo.

Esto provoca también que la energía que se genera, queme grasa y bajes de peso. Asimismo, cuando duermes como Dios te trajo al mundo, disminuyen los niveles de cortisol, por lo que te ayuda a tonificar tu cuerpo sin mover un solo dedo.

Y es que, el cortisol tiene la función de acumular grasa en los órganos vitales, misma que puede acarrear problemas de salud en el corazón, como la hipertensión arterial.

Por otro lado, Charles R. Poliquin, un famoso entrenador, que falleció en el 2018, respaldaba la teoría que si eres de las personas que se tapan mientras duermen, puede causar que la grasa se adhiera más a tu cuerpo, dificultando la eliminación de la misma.

Por su parte, el profesor de fisiología del desarrollo de la Universidad de Nottingham apoya la idea de dormir sin ropa, ya que gracias a esto, la grasa que ayuda a evitar que subas de peso, es la misma que se mantiene trabajando cuando estás en lugares fríos.

Agregó que bajar de peso no es el único beneficio de dormir sin ropa, pues, además, se previene el riesgo de infecciones, se retarda el envejecimiento, fortaleces los músculos y huesos, y además, beneficia a la circulación sanguínea.