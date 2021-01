Alejandra Barahona, la primera hondureña en contar cómo conquista OnlyFans

REDACCIÓN. La joven hondureña Alejandra Barahona, mejor conocida en el mundo del «contenido para adultos» como Alejandra Baravas, se ha vuelto tendencia en las plataformas de redes sociales, por ser la primera catracha en compartir su experiencia en la plataforma «OnlyFans«.

Barahona, de 24 años de edad, tiene su propio perfil de OnlyFans donde cobra al mes 10 dólares por la suscripción. Con este dinero se sustenta y en la actualidad es su única fuente de trabajo.

La catracha contó que para poder obtener «ganancias extras«, sus seguidores deben darle más propinas por «fotos especiales«.

«Yo siempre me he sentido sexy y subía fotos a Instagram y muchas personas me escribieron que por qué, en lugar de estar regalando ese contenido, mejor no lo vendía y yo dije ‘vamos a hacer dinero‘», señaló Alejandra sobre sus inicios en la plataforma.

Miles de seguidores

Hasta el momento, Alejandra Baravas cuenta con más de 60 mil seguidores en su cuenta de Instagram. En ese mismo espacio promociona su perfil de OnlyFans y comparte fotografías «subidas de tono«.

La hondureña contó que la motivaron a abrir el perfil de OnlyFans. «Yo pensaba, si aquí en Honduras el pack sale de gratis, ¿por qué no venderlo?», comentó entre risas.

Asimismo, explicó que «mi familia no opina nada porque según yo, no saben, sin embargo, mi hermana opinó y dijo que le daba un poquito de pena, pero es algo que normalmente todo mundo hace». Alejandra reveló que en su primer día en OnlyFans, ganó un aproximado de 400 dólares (unos 9 mil 600 lempiras). «Mi contenido es erótico, no es 100 por ciento desnudo, pero son temas eróticos», recalcó. Por otro lado, la catracha dio a conocer que por su trabajo ha recibido comentarios como que se trata de «prostitución», algo que negó rotundamente. Barahona tiene varios tatuajes que cubren su cuerpo y en cada una de sus fotografías se pueden observar. Esto se ha convertido en un sello muy personal en la plataforma. tiene varios tatuajes que cubreny en cada una de sus fotografías se pueden observar. Esto se ha convertido en un sello muy personal en la plataforma.