TEGUCIGALPA, HONDURAS. Con una sensual sesión de fotos que compartió a través de su cuenta de Instagram, la reconocida agente policial hondureña Vivian Alvarado, más conocida como “La barbie policía”, celebró recientemente su cumpleaños número 23.

Con las sensuales imágenes que compartió con sus amigos y seguidores, y por las que recibió decenas de piropos en los comentarios, Vivian Alvarado dejó en claro que sigue siendo “La barbie policía”.

La celebré agente policial sorprendió a sus seguidores al difundir la sesión de fotos para conmemorar una fecha tan especial, como lo es su natalicio.

Vivian acompañó sus fotografías con un hermoso mensaje. «Happy Birthday to me, gracias por otro año más, señor Dios, este es mi año, un año lleno de nuevos retos, metas que cumplir y no sé qué más se me cruzará en el camino. Gracias a todos por tanto amor, esto va dedicado a todos ustedes los amo», escribió.

A su corta edad, la «barbie policía» ya es madre de una hermosa niña y en sus redes sociales, la guapa agente cautiva en cada foto que sube. Asimismo, su deslumbrante belleza y faceta como mamá enamora a todos sus seguidores.

Viviana Alvarado es originaria del departamento de Copán, zona occidental de Honduras, pero su fama se conoce nivel nacional.

Barbie policía denuncia que utilizan sus fotos para extorsionar

A finales de diciembre de 2020, la «barbie policía» denunció en sus redes sociales que personas malintencionadas utilizan sus fotos para crear perfiles falsos y de esa manera extorsionar.

«¡Cuidado! Aquí es donde procedo a rastrear esos perfiles y no voy a tener consideración con esas personas… Bien saben que están cometiendo un delito grave, no lo sigan haciendo», citó la agente policial.

Además, hizo un contundente llamado a quienes están estafando o extorsionando a los ciudadanos y advirtió:

«Bien saben que tengo los medios suficientes para saber quiénes están detrás de los perfiles creados en Facebook con mis fotos, fotos que solo tengo en Instagram, los o las que están haciendo eso saben que se paga con varios años con cárcel…. y me voy a encargar de que todo Honduras sepa quiénes son los estafadores», escribió la reconocida agente en sus redes.

