FARÁNDULA| Debbie Bertrand anuncia compromiso matrimonial con su actual pareja

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La presentadora de televisión hondureña, Debbie Bertrand, anunció el compromiso matrimonial con su actual pareja, a través de sus redes sociales.

La expresentadora de programas de concursos y entretenimiento infantil, ahora radica en Miami junto a su pareja, con quien planea casarse.

Bertrand hizo público el anuncio de su compromiso a través de su Instagram, donde sus seguidores colmaron el post de buenos deseos y bendiciones.

La presentadora estuvo muy activa en redes en las últimas horas, ya que además de mostrar fotografías del anillo, también subió algunas fotos con su novio.

Se puede apreciar a Debbie muy enamorada al lado de su prometido, cuya identidad y edad es un misterio.

La hondureña cumplió un año de pareja en julio de 2020 junto a su novio, de quien no se sabía nada hasta el post en Instagram.

Futuro esposo

La fotografía está acompañada de un mensaje que reza, “hey future husband, thank you for swiping right”, es decir: “Hey futuro esposo, gracias por deslizar a la derecha”

Algunos internautas teorizan que la frase “gracias por deslizar a la derecha”, hace alusión a la red social Tinder, que es un popular sitio de citas.

Aunque esto sugiere que quizá así fue como se conocieron, todo podría tratarse únicamente de una broma.

En medio de las felicitaciones, algunos hicieron comentarios que cuestionaban la relación de Bertrand, quien no dudó en responder a las críticas.

Cabe mencionar que Debbie estuvo casada con el presentador costarricense, Luis Rodriguez, con quien la relación no funcionó y se divorciaron.

Posterior a ello, Bertrand se mudó a Miami donde incursionó en actuación y estuvo soltera mucho tiempo, antes de hacer publica su relación.

