Alba Flores advierte: Solo Salud puede ofrecer y aplicar vacunas antiCOVID

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Nadie ajeno a la Secretaría de Salud (SESAL) puede ofrecer o aplicar la vacuna contra el COVID-19, aclaró Alba Consuelo Flores, titular de esa institución del Estado.

«Tenga cuidado si personas o instituciones le ofrecen la vacuna, nadie más que Salud está autorizado para hacerlo», manifestó la funcionaria.

«El llamado a la población es que tenga todo el cuidado necesario; por ahora es la Secretaría de Salud la que está vacunando, aunque vayamos poco a poco, pero es lo seguro», agregó.

En tal sentido, ahondó diciendo que la entidad que representa realizó un proceso de verificación para garantizar que el antídoto que llegue a Honduras cuente con certificación y la aprobación de organismos foráneos, siendo un producto seguro y de calidad.

Estarían aprovechándose de la situación

Por el mismo lado, Flores lamentó que haya personas que sostengan la voluntad de ingresar al país con cargamentos de vacunas falsas. Calificó a esos actores como faltos de ética, de valores y con ambición desmedida.

Las autoridades del país también detallan que la venta de vacunas de manera particular (no a gobiernos) aún no está autorizada por ninguna farmacéutica u organización en ninguna parte del mundo. Por lo que, una acción en tal sentido sería una estafa.

Francis Contreras, director de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) en Honduras, manifestó que ese tipo de ilegalidades se está viendo a nivel internacional, por lo que pidió tener precaución.

El doctor precisó que en Honduras personas sin escrúpulos están buscando cómo aprovecharse de la necesidad de vacunación. «No se deje engañar. Si alguien le ofrece vacunas clandestinas, denúncielo», sentenció.

