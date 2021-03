VÍDEO| En compañía de su familia y entre mariachis, Yani Rosenthal vota en SPS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. El precandidato presidencial por el Partido Liberal, Yani Rosenthal, llegó a las 8:15 a.m. a ejercer el sufragio en la Escuela Dionisio de Herrera ubicada en el barrio Río de Piedras de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Yani llegó acompañado de su esposa, Claudia Madrid, y tres de sus cuatro hijas. Asimismo, como previamente anunció, estuvo presente su madre, doña Miriam de Rosenthal, sus sobrinos y sus tres hermanos: Carlos, César y Patricia Rosenthal.

La familia Rosenthal fue recibida con mariachis y una abrumadora presencia de medios de comunicación de todo el país que los rodearon para abordarlos sobre las expectativas del proceso electoral.

A su llegada, Yani se mostró complacido y agradecido por la cobertura. Previo a votar, denunció que trataron de inhabilitarlo en tres ocasiones pero logró solucionar.

«Vamos a ejercer nuestro derecho al voto, en tres ocasiones me lo trataron de quitar, me trataron de inhabilitar pero pues Dios es grande, no les permitió que lo pudieran hacer y hoy tengo el derecho a votar», dijo en sus primeras declaraciones.

Asimismo expresó que la expectativa es que el Movimiento Yanista triunfe para mañana mismo comenzar un proceso con un nuevo Partido Liberal.

«Desde hoy le tendemos la mano a las personas que están participando de otros movimientos y quiero decirles a aquellos candidatos que fueron propuestos por otros movimientos que van a salir integrados en las planillas del Partido Liberal como alcaldes, como diputados y regidores, desde hoy les tendemos la mano. Y a los que no salgan electos, también les tendemos la mano. Todos ellos van a tener su espacio en el Partido Liberal«, aseguró a los miembros de las demás corrientes.

Yani ejerció el sufragio unos 30 minutos después de lo programado por la cantidad de medios de comunicación en el lugar que buscaban sus impresiones.

De su lado, su esposa Claudia Madrid invitó a los hondureños a ejercer su derecho al sufragio y se mostró contenta de ver la afluencia de medios de comunicación en el lugar. Expresó que el mensaje de Yani ha sido claro, contundente y ha llegado al corazón de los hondureños.

Partirá hacia Tegucigalpa

Antes de votar, Yani contó que acudieron como familia a votar y la única persona que falta es su padre, don Jaime Rosenthal Oliva. «Desde que tengo yo 18 años, siempre voté con él en esta misma escuela. Es la primera vez que no vamos a votar juntos».

Cuando llegó el momento de elegir a sus candidatos, mostró sus papeletas donde evidenció el respaldo a cada uno de los hondureños que conforman el Movimiento Yanista.

Mientras que Darío Bardales, precandidato a la Alcaldía de SPS, quien también lo acompañó a votar, hizo hincapié en el mensaje de unidad del Movimiento Yanista. «A partir de hoy cambia todo«, dijo.

Luego de su participación en la Escuela Dionisio de Herrera, Yani acompañó a Darío Bardales a la Escuela Raizza Vanessa Castro para que ejerciera su derecho al voto.

Además, brindó detalles de su recorrido para todo el día. Luego de acompañar a su precandidato a la Alcaldía de SPS, partirá hacia Tegucigalpa donde votarán sus designadas presidenciales y el precandidato a la Alcaldía de la capital.

