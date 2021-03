Policía y futbolista: El Inspector Williams Moncada cumple su sueño en Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El CRONÓMETRO marcó 6:00 minutos exactamente, él miró llegar la «pelotita» desde el mismísimo cielo y, en una maniobra milimétrica, se despojó de su marcador y se cuadró de cara a portería.

Soltó un potentísimo derechazo que anonadó a verdes y blancos. «¡Golazo!», clamó, de inmediato el narrador, quien, seguido, se sumió en el tradicional grito de emoción, pero con la «o» de «gol» más que acentuada.

Tal vez el relator no lo sabía en ese instante, pero enmarcó sus palabras para siempre en la memoria de Williams Orlando Moncada Torres. Con la «camisola» del Real de Minas, se agenció el miércoles su primera anotación en la Liga Nacional.

Gracias totales a Dios y la Policía

En cuanto el balón acarició las redes, su gesto fue uno solo. Alzó su mano derecha en señal al cielo, agradeciendo al creador por permitirle cumplir tal gesta, que también ponía a ganar 1-0 al equipo que juega de local en Danlí.

Continuó su festejo moviéndose hacia el costado del terreno de las acciones en el estadio Marcelo Tinoco. Allí realizó otro gesto; ahora, alzó su mano izquierda y la colocó en su frente, con los dedos juntos, tal como la reverencia de las fuerzas de seguridad.

Y es que Williams, de 29 años y nacido en Jutiapa, además de ser un novel participante del balompié nacional, es un inspector de la Policía Nacional.

«Fue algo muy bonito. Marqué mi primer gol como profesional de Liga Nacional. Espero que no sea el último», expresó el jugador en una entrevista concedida a Diario Más.

Y prosiguió: «Va dedicado a mi familia, mi esposa, mi hija, mi padre y a mis colegas y amigos de la institución policial, que me han dado la posibilidad de practicar este bello deporte».

Forjando su propia historia

Él creció yendo a los campos a ver a equipos de antaño, como el Súper Estrella, el Real Maya, el Necaxa y a los Pumas de la UNAH. Ahora, era su turno de vivir, desde adentro, la pasión que se juega a ras del césped.

Su gol no influyó en el marcador, pues, después el conjunto minero se «derrumbó» y cayó 1-4 ante el Platense. Sin embargo, aquella joya de diana que se gastó en los primeros minutos del encuentro fue catalogada como «el mejor gol de la jornada«.

«Uno no se imagina como saldría el gol. Siempre le he pegado bien a la bola y salió un golazo. Desde que inició el partido iba mentalizado que iba a marcar, gracias a Dios que se me dio», manifestó.

El futbolista y policía dijo a Más que todas sus metas, de estudio trabajo y juego, se han cumplido poco a poco. Aunque, para ello ocupó mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación en cada etapa.

Dejó claro que espera poder anotar muchos tantos más y, a su vez, representar de manera digna a la institución policial. «Pero tengo algo claro, debo seguir mejorando en mi juego», acotó, evidenciando también su humildad.

Williams agregó que otra parte que le agradó fue cuando, tras el partido, revisó su teléfono en el bus. Encontró mensajes de su esposa, su papá y muchos compañeros policías que lo felicitaban por su proeza. Ahora, pule los «tacos» y las botas, para su próximo llamado…

