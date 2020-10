DANLÍ.- En el juego entre Real de Minas y Motagua, el cual ganaron las águilas, dejó una curiosidad que llamó la atención a todos los seguidores de la Liga Nacional: el cambio de Gerson Argueta.

Y es que el portero Gerson Argueta ingresó al terreno de juego como delantero, un hecho nunca antes visto en el fútbol hondureño.

Con el número uno en su dorsal, Argueta entró al juego en lugar de Axel Barrios, cuando el partido iba 2-0 a favor de Motagua.

Las palabras del portero-delantero: Gerson Argueta

El futbolista, relató que no esperaba la determinación del técnico Israel Canales de hacerlo ingresar al juego.

Pero ante la falta de jugadores del club y también que él ya había jugado en esa posición en entrenamientos y amistosos, se mostró listo y seguro.

«Sería mentiroso decir que lo entrenamos durante la semana, el profesor Canales me dijo vas a entrar, pero no de portero, sino en el ataque, es una experiencia nueva y linda en mi vida, es algo histórico. Desde que tengo uso de razón en el futbol hondureño solo he visto hacerlo a Noel valladares», dijo.

Argueta ya marcó gol

El portero cuya ficha deportiva pertenece al Olimpia, recordó que es sus inicios como futbolista jugaba de volante y de delantero; y en un juego el portero de su equipo se lesionó y como él era el más grande lo pusieron al marco y desde ahí se quedó en ese puesto.

Gerson Argueta también dijo que en el torneo anterior bajo la dirección técnico de Raúl Cáceres estuvo a punto de jugar de campo ante Motagua.

Esto debido que el goleador Juan Ramón Mejía tenía molestias en su tobillo; salió a calentar, pero al final, Mejía, dijo que jugaría con el dolor.

“Con Cáceres y estando Canales de asistente muchas veces entrené como jugador de campo. Incluso en un amistoso ante Gimnástico lo hice en el ataque y anoté un gol de cabeza, y me dijo el entrenador que era una opción en el ataque”.

El portero delantero de Real de Minas, asegura que está listo ya sea para jugar en el marco o en el ataque Argueta.

“Mi compañero Juliani Archival, está haciendo un gran trabajo. Yo estoy listo para jugar; aunque el cuerpo técnico espera contar con los nuevos jugadores para los siguientes juegos”.

