Día de la mujer: Madre del portero Alex Güity relata la historia de esfuerzo para que su hijo cumpla su sueño

TEGUCIGALPA.- Detrás de cada estrella de fútbol hay una familia que apoyó y una historia de esfuerzo que va más allá de las canchas. Este lunes 25 de enero, en el día de la mujer hondureña, CRONÓMETRO trae la historia de todo lo que vivió Suyapa Barrios, la madre del portero de Olimpia y la selección Sub-23 Alex Güity, para verlo en la élite del fútbol nacional.

Suyapa Barrios es madre soltera de cinco hijos, dos de ellos se dedican profesionalmente al fútbol: Alex Güity Barrios y Ricardo Barrios.

Suyapa reconoce que se siente «muy orgullosa» al ver donde está Alex porque recuerda las dificultades que han tenido que pasar.

«Yo miraba cómo poder darle dinero para que pudiera ir a los entrenos porque nosotros venimos de abajo. Nosotros hemos sido bien humildes y seguimos siendo humildes también», dijo la madre del portero olimpista.

Incluso, la madre de Alex se enteró hace muy poco que su hijo, con el deseo y ganas de entrenar, sin su autorización «pedía jalón» a buses para ir a entrenar.

«El papá de Alex emigró a los Estados Unidos cuando él tenía siete años, por eso me ha tocado ser madre y padre para él, solo conmigo ha convivido y estoy orgullosa de ver dónde ha llegado», añadió.

Consejera y motivadora de Alex

Además de madre, la originaria de Corozal, La Ceiba, también ha tenido que ser consejera y motivadora para que su hijo pueda dar lo mejor en su club y selección.

«Como mamá siempre paso dándole consejos para que siga adelante, siempre he estado con él en las buenas y en las malas. Yo sé quién es mi hijo y él se está esforzando para ser alguien en la vida», manifestó.

Según Suyapa Mabel, el portero titular de la «H» Sub-23 le recuerda siempre que está en deuda con ella por ser su soporte en el camino para llegar a ser jugador profesional.

«Él me dice que me debe tantas cosas porque ha visto como lo he apoyado. Yo sé desde donde viene Alex, es un orgullo verlo en la Selección y sé que trabajará fuerte para seguir en la Selección y ser el portero titular del Olimpia«, expresó Barrios.

Consejo para las madres

Suyapa Barrios también le dio un consejo a esas madres que tiene hijos con deseos de ser deportistas profesionales.

«Apóyenlos, denles ánimos, acompáñenlos a los entrenos cuando puedan. Cuando a los hijos les gusta algo uno debe estar con ellos y apoyarlos», finalizó.

