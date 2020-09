Violaciones en centros educativos: Temen aumento al retornar a clases presenciales

HONDURAS. Las mujeres y niñas, son altamente vulnerables en el país, cada día se suman más denuncias de agresiones sexuales hacia ellas, inclusive en el ámbito educativo.

Es importante mencionar que recientemente se dio a conocer la detención de un maestro acusado de abusar sexualmente de una alumna, en el departamento de Yoro. Además, se según los informes la victima es una menor de 14 años de edad, constatando que aun existen casos de violación en el ámbito escolar.

Siguiendo con este tema, no es la primera ocasión que se presentan casos como este. En el nivel universitario, para el mes de abril del año 2018 se conoció el caso de una violación a una joven dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS)

Para este caso, el seguimiento fue esencial, ya que la violación se dio en los baños del campus universitario. Eso, generando una indignación en la población estudiantil, ya que según se conoció, la joven pidió ayuda a uno de los guardias, y este hizo caso omiso.

A raíz de ello, conociendo la vulnerabilidad de las mujeres y niñas, Diario Tiempo Digital, indagó más al respecto. Conocer que tan común es este problema tanto en el nivel de primaria, hasta llegar al universitario.

Asimismo, para conocer las edades comprendidas ante este tipo de violaciones. Reconociendo si el problema ante esta pandemia ha disminuido, y si se espera que se puedan seguir presentando más casos como estos.

Agresiones sexuales hacia mujeres y niñas

Las agresiones sexuales de maestros hacia sus alumnas, son un delito bastante grave. Es por ello que Diario Tiempo Digital, contactó a Noemí Dubón, coordinadora del Foro de Mujeres por la Vida, quien contextualizó más de ello.

En base a que, el país enfrenta una pandemia, la representante de FMV indicó que las denuncias por violaciones en el ámbito educativo han disminuido, ya que los jóvenes no se están presentando a los centros educativos.

Sin embargo, este es un problema que vienen enfrentando sobre todo las mujeres, y niñas menores de edad. Según detalló, estas agresiones generalmente se dan en niveles educativos como la primaria.

Las edades que se registran ante estas violaciones sexuales varían, pero el mayor número de casos se reportan desde los 12 años hasta los 30 años. Por lo que, sin importar la edad, cualquier mujer o niña esta vulnerable ante ello.

No obstante, no dejan de lado las repercusiones en niveles mayores como universitarios. Para este año, las denuncias por agresiones en el ámbito escolar han disminuido, pero esto no quiere decir que las violaciones en general hacia las mujeres lo hayan hecho también.

Todo lo contrario, Noemí Dubón, explicó que, a raíz del confinamiento por COVID-19 se han presentado mayores violaciones e inclusive, casos de violencia doméstica.

Maltrato y violación hacia las mujeres

Asimismo, agregó que los casos de maltrato que se presentan en el país son innumerables. Con base a ello, algunas autoridades no les quieren brindar cifras exactas.

Es importante mencionar que, pese a que las denuncias de acuerdo a violaciones en el ámbito educativo han bajado, se prevé que al retornar clases presenciales estas puedan aumentar nuevamente.

Ya que los agresores se encuentran con sus víctimas dentro del centro educativo, y aprovechan la confianza de docente a alumna, para cometer el delito.

“No solamente hablamos de ámbito educativo, también se dan agresiones en iglesias, en empresas. Hay mucha violencia sexual hacia las mujeres”, manifestó Dubón.

La representante mencionó que, existe una cultura en el país, donde la victima de la violación, tiene que demostrar que la agresión realmente pasó. Y en la mayoría de estas ocasiones el agresor lo hace en lugares solitarios, donde no haya cámaras, o testigos.

Por eso, ellos han notado en ocasiones como las autoridades ponen en juicio si la violación se llevó a cabo o no.

Dubón también reveló que no se debe culpabilizar a una mujer de un abuso sexual, independientemente del ámbito en el que se haya dado el hecho. Asimismo, no se debe justificar, y hay que enfocarse en los responsables de violentar a las mujeres o niñas.