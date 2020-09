Olancho: matan a puñaladas a hombre que pretendía evitar un abuso sexual

OLANCHO, HONDURAS. A sus 24 años de edad, Jairo Josué Jiménez perdió la vida en un acto heroico que realizó en Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho, zona oriental de Honduras.

Él se trasladaba este lunes en su motocicleta hacia la comunidad de Las Marías, lugar donde residía. En el camino, encontró una lamentable escena; observó que Roney Zelaya, alias «Chiqui», estaba con una mujer.

Un último acto de valentía

Mas, no era un encuentro cualquiera, y Jiménez lo identificó. Se dio cuenta de que lo que sucedía era un acoso e intento de abuso sexual; entonces, no dudó en interceder e intentar defender a la dama.

No obstante, el agresor reaccionó de manera violenta. Sacó un arma cortopunzante e infirió varias puñaladas contra quien pretendía impedir su aberrante acto. Momentos más tarde, Jiménez no soportó las heridas y expiró en el lugar.

Tiempo más tarde, se informó a la familia de la víctima de lo acontecido. Según el reporte provisto, ellos se movilizaron al lugar y se llevaron el cadáver hacia su casa de habitación; allí, llegó un equipo de Medicina Forense que efectuó el levantamiento cadavérico.

Cabos sueltos

Por ahora, se desconoce si, después del altercado y la comisión del homicidio, continuó con su propósito de aprovecharse de la indefensa fémina.

Una versión a que se origina desde las pampas olanchanas indica que, horas después, igualmente se ejecutó al homicida. Ese otro hecho habría ocurrido en la aldea La Pimienta, también en Dulce Nombre de Culmí.

Sin embargo, esa posibilidad aún no se confirma; además, no se detalló quién o cómo habría tomado la justicia por sus propias manos en este caso. Las autoridades policiales, de momento, no han emitido un informe de lo ocurrido.

