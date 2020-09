Inseguridad emocional: el «talón de Aquiles» femenino

DE MUJERES. La inseguridad es un estado psicológico que nace de la baja autoestima y de la falta de confianza en la persona y puede llegar a ser un gran impedimento para el desarrollo de la vida cotidiana.

Y aquí radica uno de los puntos en los que se sostiene la inseguridad: la poca valoración de sí misma o incluso la incapacidad de ver la parte buena que se tiene. No permite mirar tu parte buena como “algo no tan especial” o nos lleva a no verla, directamente.

Este problema emocional, está detrás de estados como la sensación de rechazo, la soledad, la ansiedad social e incluso la baja autoestima. Asimismo, entre los factores que la determinan están desde posibles traumas de la infancia hasta algo tan simple como una mala gestión de las habilidades sociales.

¿Soy insegura?

El rasgo más común de una persona con problemas de seguridad en sí misma es la falta de capacidad para tomar decisiones. La vacilación, el desasosiego, el arrepentimiento, la divagación, el cambio de opinión suele ser común en estos individuos.

Las mujeres inseguras tienen dificultades en muchos ámbitos de su día a día: en el trabajo, en las relaciones amorosas, sociales, estudios.

El miedo a las valoraciones negativas por parte de otra gente, ese miedo al «qué dirán» no es más que el reflejo de la valoración negativa que se hacen de sí mismas.

No obstante, en el caso de las relaciones amorosas, la conducta de tu pareja hacia ti, influye en cuán insegura te sientas:

La variabilidad en su comportamiento

Coquetea con cuanta mujer se pone en su camino

Nunca le gusta cómo te vistes

Critica todo cuanto haces

Se sabe encantador y actúa para su propio beneficio

Te dice que te quiere pero su comportamiento demuestra lo contrario

El físico y las inseguridades