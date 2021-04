VÍDEO| Supuesto cártel de México secuestra a hondureño; piden 5 mil dólares para liberarlo

HONDURAS. Un video de un supuesto secuestro de un inmigrante hondureño en México ha circulado en las redes sociales, donde presuntos criminales piden dinero para su liberación.

Informes preliminares indican, que el hombre se dirigía hacia a los Estados Unidos cuando fue secuestrado en la frontera por un cártel.

De acuerdo con las imágenes, se trataría de la banda delictiva denominada «Cartel Jalisco Nueva Generación», quienes realizaron el vídeo dirigido a un supuesto amigo del inmigrante.

El video muestra al joven llamado Amílcar Wilfredo Gómez Martínez, de 21 años de edad, a quien se le ve hincado, y junto a él están varios hombres armados, quienes le apuntan con pistolas en el rostro mientras lo interrogan de dónde viene.

Uno de los integrantes de la organización criminal le pregunta, ¿quién te espera en Estados Unidos?, a lo que el hondureño responde que un amigo llamado Federico Pinto.

Posteriormente, el aparente criminal le manifiesta al joven que le pida a su amigo que se apure a recoger el dinero, porque está secuestrado por el cartel (CJNG) y si no paga «lo llevará su put… madre».

En el vídeo que dura aproximadamente 30 segundos, se ve el joven con una camisa roja y una pistola sobre su mejía, mientras los sujetos le preguntan el nombre y la dirección de su esposa.

«Le vamos avisar a tu esposa para que trate de contactar a alguien, para que pague tu liberación, ¿entendido?», dijo el supuesto secuestrador.

Recaudación de dinero en Honduras

Por otro lado, en el municipio de San Juan, departamento de Intibucá, familiares y allegados de Amílcar Gómez, se han colocado en la carretera, pidiendo ayuda monetaria con botellones.

La esposa del joven, Reina Maribel Aguilar, indicó a un medio capitalino que los supuestos secuestradores le están pidiendo la cantidad de 5 mil dólares.

«Tengo que mandarles cinco mil dólares […] yo no puedo, no se cómo hacer, porque yo no tengo. Soy de escasos recursos. Es difícil para mí», dijo.

Maribel Aguilar, también relató que el cártel le pide dos mil dólares solo para comunicarse con él.

«El cártel me dice que le envié dos mil dólares, para hablar yo con él y los otros tres mil para liberarlo», indicó.

