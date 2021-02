UPNFM: En cuatro departamentos de Honduras hay clases semipresenciales

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Mario Alas, integrante del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), informó ayer, miércoles, que en varias zonas del interior del país ya se imparten clases semipresenciales.

A través de medios locales, Alas dijo que el sistema público debe pensar en un retorno sistemático a las clases presenciales. Especialmente, en aquellos lugares donde hay problemas serios de conectividad a internet.

“La información que tenemos de varios municipios del interior del país, de diferentes departamentos como Choluteca, Copán, Comayagua, Colón, los padres expresaron claramente que no están dispuestos a continuar este año a puro WhatsApp o correo electrónico. Aseguraron que si no van a abrir las escuelas, no van a mandar a sus hijos”, señaló el entrevistado.

De acuerdo con Alas, eso derivó en una negociación entre padres de familia y docentes. Ambos sectores llegaron a un acuerdo de que se abran las escuelas para una actividad educativa semipresencial.

“Los lunes van unos grados, el martes van otros y así se alternan para que no haya aglomeraciones en la escuela”, indicó.

Asimismo, dijo que tiene fotografías que evidencian que desde el lunes se imparten clases semipresenciales en las comunidades antes mencionadas.

«Todos los actores del sistema educativo hacen uso de sus respectivas mascarillas, distanciamiento y uso de gel», aseguró.

Brindarán recomendaciones para retomar clases semipresenciales

Alas apuntó que en estas zonas hacen repaso de algunos temas educativos que abordaron el año anterior. Según indicó, este proceso durará todo febrero para luego iniciar en marzo los contenidos del presente año lectivo.

De igual forma, añadió que el Observatorio de la UPNFM y el de COVID-19 de la UNITEC, trabajan conjuntamente para brindar recomendaciones en torno a las clases semipresenciales.

«La próxima semana presentaremos un mapa de riesgos de salud y una serie de recomendaciones para retomar clases semipresenciales en los lugares donde haya menos cantidad de contagios», afirmó.

Para finalizar, expresó que en el país se pretende continuar con clases virtuales cuando apenas el 40 % de la población tiene conectividad y acceso a internet.

El pasado 1 de febrero inició el año lectivo en Honduras. Y el reto de este año es recuperar a unos 300 mil estudiantes que abandonaron el sistema en 2020 por la pandemia y Eta e Iota.

