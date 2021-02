COVID-19: director de triaje de Villanueva renuncia porque «estamos muriendo»

CORTÉS, HONDURAS. Ante la falta de respuesta y apoyo por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud, este miércoles renunció el joven doctor Ezer Abraham Castellanos como director del triaje ubicado en la ciudad Villanueva.

Estamos muriendo y las autoridades no hacen nada, fue uno de los argumentos que pronunció Castellanos durante su comparecencia ante varios medios de comunicación locales.

“Solo por ser parte de la salud no es que tenemos que estar muriendo, no es justo… ¿Y las autoridades qué están haciendo? Absolutamente nada”, cuestionó el ahora excoordinador del triaje de Villanueva, Cortés, Dr. Ezer Castellanos.

El actual repunte de contagios está siendo mucho peor que la primera oleada ocurrida a mediados del año 2020, señaló él, situación que provoca bastante preocupación al gremio médico, pues no ve consciencia por parte de la ciudadanía y empatía proveniente del gobierno.

“Estamos cansados, colapsados, de cada día ver lo mismo, trabajar más de 12 horas diarias y estar viendo cartas de duelo, viendo que por esta pandemia no se está haciendo absolutamente nada”, reiteró Castellanos.

«No soy cobarde»

Por su decisión, Castellanos sabe que la ciudanía en general podría tacharlo de «cobarde», incluso, hasta las propias autoridades de gobierno, pero «no se trata de eso, sino que uno también tiene familia», explicó.

«Yo por eso he decidido renunciar, además, ya estamos cansados, sin más, no hay soluciones, no nos ayudan a arreglar esto», cerró el galeno, refiriéndose a la complicada crisis sanitaria que enfrenta el país.

Hubo otro médico, cuya identidad se desconoce, que también tomó la decisión de colgar su gabacha y retirarse del triaje de Villanueva. Ambas renuncias ya fueron aceptados por la Secretaría de Salud.

