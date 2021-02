“No me dejan irme”: Rodolfo Sabillón, el fotógrafo que compartió su lucha contra el COVID

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. El conocido fotógrafo hondureño Rodolfo Sabillón falleció a raíz de las complicaciones por el COVID-19. Sus sueños se desvanecieron, pues luego de estar semanas luchando contra la enfermedad, no logró sobrevivir.

Sus días iban «normales» en el Hospital Mario Catarino Rivas (HMCR). El profesional compartía por medio de su cuenta de Facebook como avanzaba su proceso.

Él decía que esperaba un milagro, sin embargo, poco a poco el virus fue atacando. De tener unos ánimos elevados, Sabillón llegó al punto de publicar que no lo dejaban salir de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se encontraba.

Su desesperación era evidente, y aunque sus publicaciones eran cambiantes, informaba a sus familiares, amigos y cercanos sobre cómo atravesaba el virus. Al fotógrafo le tocó un camino muy duro, y aunque luchó por vencer la enfermedad, el COVID-19 fue más feroz.

En cada publicación se acompañaba un sentimiento de nostalgia, y en otras no dejaba de solicitar que siempre lo acompañaran con oraciones. Las reacciones y comentarios llegaban al instante, pues el talento que tenía este hondureño engalanaba a las personas.

El 29 de enero, Rodolfo Sabillón ya sabía que era portador del virus. Incluso, manifestó en su cuenta que requería ayuda para comprar los medicamentos, pues estaba librando la batalla contra el COVID-19.

«Tengo ya cuatro semanas de no contar con un ingreso fijo y eso me ha dificultado poder comprar los medicamentos, cualquier aporte se les agradecerá», escribió.

Por otro lado, el 31 de enero publicó: «Un día la vez, ocupo me lleven en sus oraciones…».

Después escribió el 3 de febrero en su cuenta de Facebook: «Sigo vivo», pequeñas palabras que generaron enorme alegría en muchos de sus conocidos. Los 232 comentarios le enviaban ánimos, además agradecían a Dios que se estuviese recuperando.

Mientras tanto, horas después explicó que por problemas con su respiración no estaría utilizando su celular. Tres días más tarde, y todo seguía bien, el carisma de Rodolfo estaba intacto, asimismo, sus esperanzas y sus ganas de vencer al virus. El 6 de febrero, compartió las siguientes palabras:

«Sus oraciones me hacen más fuerte, en todo este tiempo no he parado de recibir sus ayudas, feo ver morir personas de tu sala , 4 en 2 días, y que las enfermeras digan que yo soy un milagro. Mi propósito es mayor».