Muere por COVID-19 el ingeniero Ernesto Pineda, gerente de Hondutel y docente

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. La madrugada de hoy, miércoles, se confirmó la muerte del ingeniero Ernesto Pineda en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) tras varios días de lucha contra el COVID-19.

Se conoció que era gerente de la Empresa de Telecomunicaciones (HONDUTEL). Asimismo, laboraba como catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS).

Lea también: La joven doctora Victoria García muere por COVID-19 en SPS

Además, se reveló que Pineda era aspirante a diputado suplente por el Partido Nacional. El ingeniero se viralizó un día atrás al mostrar su solidaridad y reparar el celular a un compañero de lucha contra el virus.

Desde el momento que ingresó a la sala del IHSS estuvo informando a sus familiares, amigos y alumnos sobre su estado de salud. Publicaba también cómo transcurrían sus días en el hospital, al estar con oxígeno y sobre todo instaba a sus conocidos a protegerse.

«Un poco de conciencia, para la gente que me conoce sabe que me gusta trabajar de lunes a domingo, desde temprano a tarde. Bueno, si no tomamos conciencia real sobre las medidas de bioseguridad, acá no hay más prisa», mencionó en sus últimas publicaciones.

El ingeniero era muy reconocido, muchas personas le enviaban mensajes de ánimo. Algunos expresaban que esperaban que pronto se recuperara y dejara atrás los malos momentos con la enfermedad.

«Era una persona muy inteligente, de los mejores catedráticos que tenía la UNAH. Siempre quería que fuésemos los mejores, muy querido por los estudiantes», relató una de sus alumnas.

Por otra parte, muchos ciudadanos recuerdan al ingeniero como una gran persona, que nunca ponía excusa para ayudar y estaba disponible para aclarar las dudas de sus pupilos. Mientras que, siempre hizo su cumplir su mayor lema hasta el último momento: «La solidaridad ante todo».

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0