«Espero salir»: documentó sus días en el IHSS hasta que murió por Covid-19

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. El ingeniero Ernesto Pineda, gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), murió esta mañana en las salas de Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) luego de 23 días luchando contra el Covid-19, enfermedad que ya ha afectado a más de 140,000 personas en territorio nacional.

Don Ernesto mantuvo intacta su fe hasta el último día de su vida, esperando que un milagro lo levantara de su cama de hospital, pero no fue así. Su cuerpo sucumbió ante la agresividad del virus, dejando dolor entre su familia y amigos.

Desde el día 1, cuando supo que era portador del coronavirus, documentó a través de su perfil personal de Facebook cómo avanzaba la enfermedad en su organismo. No importaba si eran buenas o malas noticias, él puntualmente escribía en su muro, y aunque el panorama fuese desalentador, en cada mensaje iban escritas las palabras «fe», «confianza» o «seguridad».

Tenía un don sin igual para servir a otros, y de hecho, su última acción antes de morir fue ayudar a otro paciente con Covid-19 que tenía problemas con su teléfono celular y no podía comunicarse con su familia.

Cronología

Fue el día 6 de enero que que don Ernesto notificó a sus amigos que padecía Covid-19, y a su vez, los exhortó a no dejar de usar medidas de bioseguridad, procurar el distanciamiento social y, en la medida de lo posible, quedarse en casa.

La seguridad ante todo. Después de hacerme todas la pruebas habidas y por haber, salí Covid-19 positivo. Así que, a mis amigos, compañeros y familiares con los que he estado en contacto, les ruego hacerse la prueba para detectar a tiempo. Aunque hemos cumplido las normas de bioseguridad, un descuido basta. Así que, con responsabilidad y cariño de siempre, les envío un abrazo. Saludos», fueron las palabras del ingeniero al enterarse de su condición.

Dos días después, 8 de enero, cuando su salud comenzaba a decaer, envió un mensaje corto, sencillo, pero que evidenciaba en quién confiaba. «La fe en Dios ante todo», escribió.

Pasaron cinco días, 13 de enero, hasta que don Enrique volvió a informar a sus amistades sobre su estado de salud, pero tan solo puso «Avanzando».

El 15 de enero, estando ya hospitalizado, el pronóstico de los doctores comenzaba a ser nada bueno, sino todo lo contrario: el virus había hecho estragos en sus pulmones. Aún así, él dijo que de lo «negativo», iba a sacar lo «positivo», y compartió la hoja de su tac de tórax.

La seguridad ante todo. Me parece que de lo negativo, hay que sacar lo positivo», comentó. Y aprovechó compartir su resultado para «que tomemos más conciencia de lo que está pasando actualmente. Mis queridos amigos, por favor, hacer más conciencia individual«.

Confiando en Dios

Al día siguiente, 16 de enero, escribió que su vida estaba «En manos de Dios y la ciencia. A seguir luchando, confiando en nuestro padre celestial».

El 20 de enero se cumplían 16 días desde su contagio, y esa vez, el ingeniero comentó que esperaba no morir de Covid-19, y al mismo tiempo, agradeció a su familia y amigos por mantenerlo en constante oración.

«La seguridad ante todo. Hola a todos mis amigos, quiero informarles que han sido 16 días de lucha, de los cuales, estos últimos 5 han sido días duros, de muchas pruebas. Espero nunca tengan conocer éste gran desacierto de perder lo más valioso que tenemos, nuestra vida. Dios me ha fortalecido, espero salir triunfal de esta batalla. A todos, gracias por sus oraciones, sus mensajes y muestras de aliento que me han tenido motivado y fortalecido. Espero estar pronto con ustedes, sirviendo, enseñando y apoyando», publicó en Facebook.

Hasta el 24 de enero volvió a actualizar sobre su evolución ante el Covid-19, pero se limitó a pedir «consciencia». «La gente que me conoce sabe me gusta trabajar de lunes a domingo, desde temprano (…) Bueno, si no tomamos conciencia real, acá no hay más prisa. Recuerden, amigos, hablamos de perder la vida. Despacio, pero a buen paso».

El 25 de enero fue la última vez que publicó algo en su perfil, y se trató de contar cómo ayudó a otra persona hospitaliza a reparar su teléfono celular para que pudiera hablar con su familia en casa.