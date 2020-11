TEGUCIGALPA, HONDURAS. El catedrático Edgardo Rodríguez no seguirá más en la plaza que tenía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) luego de que se vio envuelto en un escándalo por llamar «niñitas» y «mariconcitos» a sus estudiantes en una clase virtual.

La noche de este martes circuló un audio donde el profesional de la Sociología confesó que renunció a su posición. Además, reveló que las autoridades de la máxima casa de estudios aceptaron la carta donde expuso sus motivos.

Cabe decir que el mensaje de voz lo envió al grupo de la clase que lo incriminó por los agravios. En el mismo, les dejó saber que sus calificaciones ya están en poder del jefe de la carrera, el máster Blas Enrique Barahona. Por lo que él tomará la decisión de cómo culmina el curso.

«Jóvenes, buenas tardes; este mensaje es de despedida. He presentado mi renuncia a la universidad y fue aceptada. Le he pasado al jefe de departamento su cuadro de notas. No voy a terminar la clase con ustedes. Él tendrá que ver cómo terminan la asignatura. Cuídense mucho, ha sido un placer saludarlos», narró Rodríguez en el audio.

De igual interés: Docente de UNAH-VS llora al pedir computadoras para sus estudiantes damnificados

La polémica

Es importante tener presente que la situación que derivó en la dimisión del docente se dio a conocer el miércoles 28 de octubre. La denuncia trascendió luego de que la cátedra virtual, fueron proferidos los insultos, quedó grabada.

«Me fueron a sapear con mi jefe por la actividad del domingo. Miren jóvenes yo sé lo que hago y sé donde estoy parado. Ubíquense en el sentido que quieren ser más listos que el profesor. Es difícil que sean más listos y no es porque sepa más que ustedes, sino que soy más viejo. He vivido más que ustedes. Tengo 25 años de dar clases en la universidad y sé cómo piensan, caminan, hablan y escriben», expresó inicialmente el maestro.

Y prosiguió: «Entonces hay aquí algunos haragancitos, mariconcitos, que van como niñitas a poner la queja. Creo que no es de esta sección, sino de la otra los que fueron a poner la queja».

Además, en ese discurso, expuso que todo seguía en pie para la realización de la actividad. Incluso dijo que la Policía Nacional estaba al tanto y que no dejaría de hacer la gestión por alguien que señaló que su vida corría peligro.

«No soporto a los maricones en ese sentido. Bueno el que es maricón declarado pues no importa, pero esa cosa es de maricones. Decir que yo estoy poniendo en riesgo su vida. Entonces, la actividad del domingo queda optativa. Eso no quiere decir que no van hacer nada los que no vayan», finalizó Rodríguez.

Disculpa pública

Luego del revuelo que causó la divulgación del audiovisual, Edgardo Rodríguez habló en exclusiva para Diario TIEMPO Digital y pidió, por primera vez, perdón por lo que manifestó.

«Cometí un error lingüístico al utilizar ese término y que ha ofendido a muchas personas. Lo hice producto de un momento de ofuscación, de molestia, por la actitud confrontativa que tuvieron tres estudiantes de tres secciones conmigo. Denunciaron una actividad que yo no le vi mayor riesgo, pero que ellos la consideraron peligrosa», expresó a TIEMPO.

«Todo mundo sabe que todos cometemos errores cuando estamos molestos. Yo pido disculpas, ya lo hice en el chat de mis alumnos, ellos me han disculpado y pues ahora quiero pedirles disculpas a todos los hondureños que se hayan sentido ofendidos o afectados por mis malas expresiones», agregó.

Es oportuno precisar que el alma máter inició, desde el inicio del mes en curso, un proceso administrativo contra el profesor, acusándolo de «abuso de autoridad«. Al final, ese recurso quedaría inconcluso debido a que Rodríguez renunció.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn