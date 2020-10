TEGUCIGALPA, HONDURAS. Muchos hondureños cuestionaron el trato que dio el docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Edgardo Rodríguez, a sus alumnos, a quienes trató de “mariconcitos”, “harangancitos” y “niñitas”.

Esas expresiones desencadenaron una serie de críticas de parte de la ciudadanía que exigen a las autoridades de la UNAH, «su despido inmediato».

Cabe indicar que el también periodista de profesión imparte clases virtuales debido a la pandemia. Y la denuncia trascendió luego de que quedara grabada la sesión, en la que el catedrático profirió esos insultos contra estudiantes.

“Me fueron a sapear con mi jefe por la actividad del domingo. Miren jóvenes yo sé lo que hago y sé donde estoy parado. Ubíquense y ubíquense en el sentido que quieran ser más listos que el profesor. Es difícil que sean más listos que el profesor y no es porque sepa más que ustedes, sino que soy más viejo. He vivido más que ustedes. Tengo 25 años de dar clases en la universidad y sé cómo piensan, caminan, hablan y escriben ustedes”, comenzó diciendo el docente de la UNAH.

El docente universitario expresó: “Entonces hay aquí algunos haragancitos, mariconcitos, que van como niñitas a poner la queja. Creo que no es de esta sección, sino de la otra los que fueron a poner la queja”.

“Maricón, Maricón”, dijo Edgardo Rodríguez en reiteradas ocasiones

Seguidamente dijo: “Como yo soy más listo que ustedes, todo está fríamente calculado para el domingo. La Policía está avisada. Ustedes creen que voy hacer una cosa porque el mariconcito ese dijo que estaba en riesgo su vida. Fue a decir que su vida estaba en riesgo y que yo los estaba poniendo en riesgo. Maricón es un maricón”, señaló en reiteradas ocasiones.

También externó: “No soporto a los maricones en ese sentido. Bueno el que es maricón declarado pues no importa, pero esa cosa es de maricones. Decir que yo estoy poniendo en riesgo su vida. Entonces, la actividad del domingo queda optativa. Eso no quiere decir que no van hacer nada los que no vayan”, finalizó diciendo el profesor en el vídeo.

Denuncia ciudadana

Las expresiones anteriores, provocaron que el actual diputado de Libertad y Refundación (LIBRE), Jorge Cálix, denunciara la actitud del educador y que la población reaccionara molesta ante eso.

“Es lamentable que personas así se hagan llamar docentes universitarios. Con miedo no se educa. Jóvenes no tengan miedo, sigan denunciando y elevando la voz de lo que no está bien. En lo que podamos apoyarles para hacer que su denuncia se escuche más fuerte, lo haremos. Cuenten con nosotros”, escribió el parlamentario en su cuenta personal de Facebook.

La publicación de Cálix acumuló mensajes de indignación de parte de la sociedad hondureña.

“Es increíble como abusan del estudiantado, mucha joda”, escribió uno de los usuarios identificado como Juan Carlos Banegas.

Otro usuario identificado como Edgardo Figueroa manifestó que los estudiantes exigen el despido inmediato del catedrático, Edgardo Rodríguez. “Una persona así no puede estar dando clases en la máxima casa de estudios”, aseveró.

A dicha reacción se sumó la de Rachell Castro, quien dijo que dicho maestro no es el único en tratar a sus alumnos de esa manera.

“Hace un tiempo llevé Sociología con un señor, creo que es peor que ese señor. Lo más triste es que nos insultaba y nos decía, de nada le sirve ir a poner la queja si lo voy a tratar igual», cuestionó la hondureña.

Cabe indicar que Diario Tiempo Digital trató de comunicarse con el docente de la UNAH, Edgardo Rodríguez, en varias ocasiones, tanto por llamadas telefónicas como vía mensajes, para conocer su versión sobre el vídeo. Sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta por parte del maestro.

