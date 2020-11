HONDURAS. Una docente universitaria, de la carrera de Periodismo, conmovió a varios usuarios de las redes sociales luego de publicar un vídeo donde decía que ocupaba ayuda para comprar tres computadoras para sus estudiantes que perdieron todo a causa de las inundaciones.

En el vídeo, la joven catedrática se muestra conmovida al inicio, y deja saber que está preparando clases, luego de dos semanas de suspensión de actividades académicas, según su relato.

«Creo que lo más duro va a ser conectarme y saber que no están todos, solo porque no tienen una computadora para conectarse, porque no tienen acceso, pero tienen todas las ganas de seguir estudiando», dijo.

Según la docente universitaria, eso lo ve en sus mensajes. Luego, la maestra externa en el material audiovisual, que si las personas pueden, que por favor donen «para que podamos cumplir el sueño de esos jóvenes».

Para finalizar, culminó el vídeo diciendo que con lo anterior, al menos los jóvenes tendrán la satisfacción de que pudieron culminar el año.

Publicación

El material audiovisual fue acompañado del siguiente mensaje: «Hoy les vengo a pedir ayuda, necesito 3 computadoras, ya sea donadas o de alguien que venda computadoras usadas para mis alumnos de la carrera de Periodismo de UNAH-VS que perdieron todo».

Magaly Castellón aclara que sus estudiantes tienen todas las ganas del mundo de seguir estudiando. Asimismo, agregó la siguiente frase en la publicación: «La educación es el futuro de Honduras».

También, la catedrática universitaria, en la misma publicación, externó: «Ya empecé a recolectar dinero para los que quieran donar, necesito L. 24,300, para 3 computadoras».

Cabe mencionar que Andrea Magaly Castellón Colindres es docente universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Ella imparte clases en la carrera de Periodismo.

Entrevista con Diario Tiempo Digital

TIEMPO Digital contactó a la docente universitaria para conocer mejor acerca de su iniciativa. Al comenzar, Andrea Castellón exteriorizó que su propuesta nace de la necesidad de sus estudiantes de querer recibir clases.

Luego, comentó que recibió el correo de una alumna que le pedía ayuda para terminar sus cuatro clases, porque su sueño es finalizar la carrera.

Mencionó que ser docente significa servir, y compartir sus conocimientos y experiencias con todos sus alumnos.

Le dejó saber a los catedrátricos, que la mejor lección en este 2020 debe ser el humanismo, porque la docencia radica en servir. No hay mejor lección para un alumno que el humanismo, externó.

Comunicó que ya ha conseguido donaciones de todas las partes del mundo, e invitó a todos los hondureños a brindar apoyo a la educación del país. La docente recordó que un país educado sale adelante.

La profesora Andrea compartió con Diario Tiempo Digital pruebas de las donaciones que ya está recibiendo.

Informó que ya compraron las primeras dos computadoras, ya recibió 3 en donación, y 1 iPad.

En total, ya tiene 5 computadoras y 1 iPad, y la gente sigue depositando, dijo. El número de cuenta que compartió está en BAC y es 743754921, a nombre de Andrea Magaly Castellón Colindres.

