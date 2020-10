Docente de la UNAH, Edgardo Rodríguez, pide disculpas publicas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una disculpa pública pidió este jueves el docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Edgardo Rodríguez, por las malas expresiones que vertió durante una clase virtual con sus alumnos universitarios y que causó el repudio de la sociedad hondureña.

Cabe recordar que ayer trascendió un video donde el profesor trata de «mariconsitos«, «niñitas» y «sapos» a sus alumnos.

“Cometí un error lingüístico al utilizar ese término y que ha ofendido a muchas personas. Cometí ese error producto de un momento de ofuscación, de molestia, por la actitud confrontativa que tuvieron tres estudiantes de tres secciones conmigo. Denunciaron una actividad que yo no le vi mayor peligro, pero que ellos la consideraron peligrosa”, expresó el catedrático en exclusiva a Tiempo Digital.

De acuerdo con Rodríguez, se dirigió de esa manera con sus alumnos porque le molestó la actitud de los otros estudiantes.

“Todo mundo sabe que todos cometemos errores cuando estamos molestos. Yo pido disculpas, ya lo hice en el chat de mis alumnos, ellos me han disculpado y pues ahora quiero pedirles disculpas a todos los hondureños que se hayan sentido ofendidos o afectados por mis malas expresiones”, reiteró el docente de la UNAH.

En ese sentido, el también politólogo aclaró que él no trata mal a sus alumnos y que esta es la primera y última vez que emite frases de ese tipo.

“Nunca he tenido reclamos ante las autoridades por malos tratos a estudiantes como han dicho en las redes. Eso es totalmente falso. Yo soy un profesor exigente, estricto y demando trabajo y estudio de mis estudiantes”, aseguró.

Nota relacionada: Docente de UNAH llama “niñitas y maricones” a estudiantes; ¿qué ocurrió?

Edgardo Rodríguez: “No soy un profesor grosero o malcriado”

Rodríguez dejó claro que no es un profesor grosero o malcriado y dijo que esas malas expresiones lo tienen arrepentido.

“Eso es algo que no volverá a suceder nunca en mi vida. Acepto que utilicé palabras incorrectas en un momento de ofuscación, enojo por la actitud de tres estudiantes. Están de testigos mis alumnos que yo no los trato mal y que no me dirigía a ellos”, reiteró.

Asimismo, el docente de la UNAH manifestó que a él le molestó que los tres estudiantes dijeran que su vida se miraba amenazada por una actividad que consistía en limpieza del Centro de Tegucigalpa.

“Era una actividad sana, legitima dentro de lo que es la extensión universitaria. Eso es algo que la UNAH práctica, la vinculación y proyección social. Yo vi eso como una actividad loable como parte de una acción social. Todas las carreras tienen horas de Trabajo Social y eso está dentro de los objetivos de vinculación universidad-sociedad. Yo he hecho reforestación con mis alumnos varias veces en La Tigra, actividades como seminarios fuera de la universidad, entre otras que son de formación extra muros como se dice. Al inicio de la pandemia distribuimos un poco de alimento con los alumnos del primer periodo”, señaló.

Lea también: UNAH presenta el «Plan para Retorno Seguro a la Vida Universitaria»

Rodríguez: “Esto jamás se volverá a repetir”

Para finalizar, el catedrático enfatizó que él no tiene denuncias ante las autoridades universitarias o ante el comisionado.

“Eso fue una calumnia de las redes sociales diciendo que yo trato mal a los alumnos, que soy un mal profesor. Eso no es cierto. Pido públicamente una disculpa, ya lo hice en privado con las tres secciones y esto no se va a volver a repetir. Esto me ha hecho mucho daño y yo jamás he tratado mal o amenazado a mis alumnos”, concluyó Edgardo Rodríguez.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn