CNE tiene presupuesto para los comicios, pero aún no hay transferencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Faltan cinco meses para que celebren los comicios internos del 2021; ya hay un presupuesto asignado para el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero aún las autoridades de ese ente no informan de la transferencia.

Con dichos recursos, el CNE deberá llevar a cabo los comicios electorales del próximo año.

Como se recordará, al CNE ya se le habían asignado L133,453.1 millones, sin embargo, este presupuesto pasó a ser de L1,833,453.1 millones. En ese sentido, hubo un incremento de L1,700 millones.

De los más de L1,800 millones, al menos L1,100 se destinarán para las elecciones de marzo y noviembre del 2021; y el CNE, dispondrá de L733,453.1 millones para su operatividad.

Hay que agregar que con dichos recursos, el CNE también deberá adquirir insumos de bioseguridad, debido a que las elecciones se celebrarán en medio de la pandemia del COVID-19; para de esa forma evitar la propagación masiva del mortal virus.

La operatividad del ente colegiado abarca desde gastos corrientes, pago de salarios hasta el presupuesto que tiene que recibir la Unidad de Política Limpia.

Para conocer si los recursos ya habían sido desembolsados por la Secretaría de Finanzas (Sefin), Diario TIEMPO Digital, se comunicó con los consejeros del CNE. No obstante, ni uno dio respuesta a las llamadas y mensajes que los periodistas hicieron llegar.

Hay que recordar que el CNE en julio del año en curso, solicitó L1,100 millones para los comicios del 2021. Empero, su presupuesto aumentó, puesto que recibieron L600 millones más de lo que ese ente solicitó.

¿Qué implica que aún no se han desembolsado los recursos?

Aún no se conoce si los fondos ya fueron desembolsados por Sefin, por lo que a cinco meses de celebrarse las elecciones, no se ha confirmado el presupuesto del CNE.

Respecto a ello, TIEMPO se comunicó con el analista Raúl Pineda, quien manifestó que de no transferir a tiempo los recursos, se entorpecerían los comicios electorales.

Además, Pineda opinó que se debe de hacer una reforma para que las elecciones sean correspondientes y proporcionales a la situación económica del país. «No se puede gastar L1,300 millones para una elección como en el pasado», sostuvo.

De igual forma, él consideró que los comicios electorales se han vuelto un negocio en Honduras. «El proceso no se va a detener, los fondos ya están presupuestados, lo que no se ha hecho es la trasferencia porque todavía no es el tiempo adecuado, lo cual no excluye la posibilidad de que el CNE haga las contrataciones que sean necesarias», explicó.

Además, dijo que la falta de liquidez por parte del gobierno era notoria, «pero no dudo que vaya a hacerse un esfuerzo para dar lo que el CNE está pidiendo». Recomendó que se tiene que ir pensado en hacer elecciones que sean más baratas.

