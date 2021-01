DE MUJERES. Cuando una pareja decide separarse, no siempre piensa en la salud emocional de sus hijos, pues aunque no lo creas, puede afectar significativamente a los niños, especialmente cuando ven a un tercero involucrado.

Si nosotras como mujeres le prohibimos a nuestros hijos que no vean a su papá, generaremos un trauma emocional en los pequeños, pues el niño también puede pensar que su papá tal vez no lo quiere ver. En ese sentido, expertos en el tema, aconsejan tomar en cuenta los sentimientos nuestros hijos antes que los nuestros.

Lea también: DE MUJERES| Consejos básicos para despedirte de los labios agrietados

Confianza

Una razón por la que un hijo debe convivir con su papá es la generación de confianza, pues sí ellos conviven constantemente, el niño identificará que su padre está interesado en él y así le podrá contar todas las cosas que tal vez no le pueda contar a su mamá.

Amor

En ocasiones un niño que tiene a sus papás separados puede llegar a pensar que ninguno de los dos sienten amor por él, pues sí lo sintieran se hubieran quedado juntos. Por eso es muy importante que el padre conviva con el hijo pues además de regalos, el niño podrá sentir que es verdaderamente amado por su padre.

Seguridad

Si tú dejas que tu hijo conviva con su papá, lograrás generar seguridad tanto en tu hijo como en ti, pues recuerda que su papá es su papá y no un conocido más. Así que mejor relájate, porque sólo lo estás haciendo por tu hijo y el único beneficiario va a ser tu pequeño.

Aprendizaje

Si tu hijo convive contigo y con tu padre podrás generar mucho aprendizaje en él pues con la convivencia de cada uno, tu hijo podrá desarrollar nuevas habilidades debido a que, tanto tú, como el papá de tu hijo, son muy diferentes en su forma de vivir y hasta en su forma de expresar. Tu hijo sabe qué es bueno y qué es malo y la convivencia con él lo ayudará a diferenciar las cosas.

Derecho

Con el simple hecho de que tus hijos aún tengan a su papá, sin importar que no están juntos, ellos tienen el derecho de verlo, convivir y jugar con él, no importa la edad que tengas pues el cariño de un padre siempre le hará bien a tus hijos además existen cosas que tal vez no te lo puedo encontrar a ti pero si a su papá.

Salud mental

Hoy en día el bullying es causado por cualquier razón, especialmente cuando los papás de un niño están separados, pues las demás personas creen que los niños no son felices por el simple hecho de no tener a sus papás juntos y aunque eso no es del todo cierto, es muy importante que tus hijos convivan con su padre pues así podrán quitar el dolor que los demás provocan

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn