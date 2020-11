Aspectos que debes considerar antes de salir con un hombre con hijos

DE MUJERES. En el amor podemos llevarnos diversas sorpresas, más allá de la atracción conocer a la persona que nos provoca esos sentimientos es toda una aventura y encontrarnos con que tiene un compromiso nos puede provocar dudas, por eso hablaremos de las cosas que debes pensar antes de salir con un hombre con hijos.

Atrás quedaron los tiempos donde las parejas permanecían juntas solo por los hijos cuando el amor ya no existía. Y cada vez es más común encontrarnos con hombres y mujeres que tienen hijos pero no están con esa pareja. Eso no les hace malas personas, pero sí hay detalles que te alertarán de si es o no un buen prospecto.

El detalle es que una pareja con hijos de relaciones previas, nos mostrará su sentido del compromiso y sus verdaderas prioridades, pues aunque te prometa la luna y las estrellas, deberás reconocer que sus hijos tendrán un lugar muy importante en su vida, no se compite con ello, sino que será parte de su entorno siempre y del tuyo si te quedas a su lado.

Vivir esta situación te hace cuestionar desde tu paciencia hasta tus ganas de ser madre, también te hace ver la capacidad de ese hombre para hacer las cosas bien o no, y también te pone a prueba por su vínculo con la madre o madres de esos niños, toma nota.

Lea también: Tres acciones que tu pareja hace cuando ya te quiere dejar

Tu maternidad

Es probable que por su experiencia ese hombre no desee tener más hijos, o si decide tenerlos contigo, deberás contemplar incluir a sus otros hijos en tu entorno familiar por la salud emocional de todos. ¿Aceptarías estos escenarios? No será fácil pero eso no quiere decir que sea imposible.

Tu relación con esos hijos

Ya sea que la madre de esos niños exista o que tu pareja sea viudo, será muy claro que no puedes sustituir ni competir con su madre, pero ser madrastra no es fácil y no siempre será sencillo ganarte la confianza y el amor de esos niños.

Deja los tabúes y los estereotipos a un lado, las madrastras también pueden ser agradables, no te guíes por lo que dicen sino por lo que es y recuerda que esos hijos no tienen la culpa de lo que sus padres hicieron anteriormente, que es normal que desconfíen, tu labor será trabajar con tu pareja para que se sientan seguros a tu lado.

Paciencia

Si la madre de esos niños vive, es normal que de vez en cuando le llame a tu pareja para tratar asuntos importantes de los niños, puede ser que ya haya superado que ya no son pareja o que utilice a los niños para mantenerse cerca de él pero en ese caso, es tu pareja quien debe marcar límites, si no lo hace, entonces no te está dando tu lugar, no lo permitas.

No compitas, ellos también serán su prioridad

Los hijos son parte de nuestra vida y de nuestro corazón para siempre, así que deberás prepararte para que tus planes con tu pareja cambien si sus hijos están presentes, si ese fin de semana le tocó estar con ellos, o si viven juntos.

No puedes pedirle a un padre que no ame a sus hijos, que no los cuide, que no esté para ellos, pero si tu pareja fácilmente se desentiende de ellos por estar contigo, no te hagas falsas esperanzas, esa no es buena señal y a ti podría hacerte lo mismo en el futuro.

Cambios de última hora

Tener una pareja con hijos es estar preparada para imprevistos de última hora, sobre todo cuando son niños, por eso habrá ocasiones donde él deberá estar con ellos y no contigo y eso no será porque no te ama, sino porque ellos lo necesitan y debes entenderlo sin reclamar.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn