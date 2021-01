REDACCIÓN. El Papa Francisco, de 84 años, fue vacunado este miércoles contra el COVID-19, en el primer día en el que el Estado del Vaticano comenzó su campaña de vacunación entre sus habitantes y empleados, según informaron medios locales.

El pontífice recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer en el atrio del aula Pablo VI, que ha sido acondicionado para la campaña de vacunación, y en tres semanas recibirá la segunda, según fuentes.

La dirección sanitaria y de Higiene de la Ciudad del Vaticano ya adelantó que se habían reservado cerca de 10,000 vacunas de compañía farmacéutica Pfizer.

Las primeras dosis llegaron este martes, según se ha podido saber. De esta manera, comenzó la vacunación para aproximadamente 3,000 empleados, familiares y los 800 residentes del Vaticano; así como en el resto de países, los primeros serán el personal sanitario y los adultos mayores.

Explicó que por el momento, en el Vaticano no se vacunará a los menores de 18 años, pues «aún no se han realizado estudios que incluyan a este grupo de edad».

En cambio, «para las personas alérgicas siempre es aconsejable una evaluación médica antes de someterse a cualquier tipo de vacunación».

Palabras del Papa Francisco

En una reciente entrevista, el Papa Francisco ya había adelantado que él también se vacunaría.

«Realmente no entiendo por qué algunas personas dicen que esta podría ser una vacuna peligrosa. Si los médicos dicen que puede funcionar bien y no hay peligros especiales, ¿por qué no vacunarse? Hay un negacionismo suicida que no sabría cómo explicar, pero hay que vacunarse», dijo el líder de la Iglesia Católica.

«Es una opción ética porque concierne a tu vida, pero también a la de los demás», destacó Francisco en esta entrevista.

También el Papa emérito, Benedicto XVI, de 93 años, recibirá la vacuna contra el coronavirus, según comunicó su secretario personal, Georg Gnswein, a la agencia CNA.

