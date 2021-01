DE MUJERES| Malos olores en tu zona íntima: estas podrían ser las causas

El olor en tu zona íntima, en circunstancias normales, no es desagradable, sin embargo, el secretismo que suele rodear los asuntos relacionados con la sexualidad femenina no hace otra cosa más que aumentar la confusión sobre lo que es normal y lo que no.

Un consejo importante para cada mujer es observar el flujo vaginal porque presenta cambios en las etapas de nuestra vida y con el ginecólogo podremos resolver cualquier duda que tengamos. Solo así podremos saber si nos estamos enfrentando a un problema de salud serio.

Causas de los malos olores en la zona íntima

Cada mujer, de diferentes edades, huele diferente, es más, a lo largo del ciclo menstrual, el olor vaginal va cambiando y a veces se percibe con más intensidad.

El mal olor se produce en la mayoría de los casos por una infección o por una mala higiene íntima, ya sea por exceso o por defecto de limpieza. Pero también puede deberse a llevar ropa demasiado ajustada o prendas mojadas, especialmente el bañador en la playa o ropa interior sintética.

Asimismo, hay otras dos causas que producen el mal olor que apenas se mencionan, pero que tienen su importancia.

Una de ellas, es la tricomoniasis, una enfermedad de transmisión sexual que, además de irritación, provoca un olor vaginal muy intenso y desagradable. La otra causa es el propio semen que en ocasiones puede alterar el PH íntimo llegando a dañar la flora vaginal.

Cómo evitar el mal olor vaginal

Las medidas para prevenir la aparición del mal olor vaginal son las básicas que debe tomar cualquier mujer.

Siempre se aconseja usar ropa interior de algodón y evitar en lo posible usar pantalones o medias muy ajustadas, porque no dejan respirar la zona íntima. Por el mismo motivo, es preferible dormir con camisón y sin ropa interior que con un pijama.

Remedios caseros para eliminar los olores

Uno de los remedios naturales más conocidos consiste en la utilización de yogur. Este producto ayuda a equilibrar el PH

Otro remedio muy empleado para eliminar el mal olor en las partes íntimas es beber agua mezclada con bicarbonato (también ayuda a conservar el pH regulado)

El aceite de árbol de té es muy empleado para tratar el mal olor debido a que es un potente antibacteriano. Deberás mezclar un vaso de agua junto con tres gotas de este aceite y lavar tu área vaginal con esta mezcla.

El vinagre de sidra es otro de los componentes que posee excelentes propiedades antibacterianas. Puedes aplicártelo en baños de quince minutos con dosis de un vaso por cada diez litros aproximadamente.

