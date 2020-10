«Dama Banquera», la prestamista que tiende la mano a indocumentados en EEUU

Vivir en Estados Unidos es difícil si no sabes hablar inglés, así lo comprobó Hilda Robles, una mujer inmigrante que gracias a su resiliencia pudo afrontar los desafíos de su vida y ahora es conocida por ayudar a los latinos a ahorrar.

Robles, cuando recuerda sus primeros años en USA, hace 20 años se le hace imposible no llorar.

«Lloré e incluso quise irme en un momento porque me sentía sola, le pedía ayuda a la gente y no me podían ayudar porque no entendían español y yo no entendía inglés», relató en medio de lágrimas la mujer.

Robles confesó cómo se le dificultaba el diario vivir, al no saber nada de inglés. Ir al médico, hacer compras en el súper o ir al trabajo eran un martirio para la mujer de 49 años.

Cuando quiso abrir una cuenta bancaria, se le negó debido a que no contaba con seguro social. A los días siguientes recibió una llamada.

«Alguien me habló de un banco donde podía abrir una cuenta sin número de seguro social, pero la barrera del idioma no me dejó ir», indicó.

No se quedó con los brazos cruzados

Tal vez no sabía hablar inglés, pero su fortaleza era más grande que cualquier adversidad. Así que Robles, tomó un camino diferente: Comenzó un grupo de ahorro informal que es popular y usado en América Latina conocido también como “tandas”.

El principal objetivo de la mujer era ayudar a los latinos a poder ahorrar.

Los participantes aportaban una suma fija a un fondo común de dinero de forma regular y periódica. La suma global va a un miembro en cada ronda hasta que todos reciben su pago.

Los miembros que obtienen su “tanda” al inicio, están recibiendo efectivamente un préstamo sin intereses logrando un ahorro. Gracias a este proyecto, Robles recibió 5.000 dólares con los cuales se compró su primer carro.

Desde ese primer grupo de ahorros, el cual estaba integrado por sus amigas y vecinos hace 14 años, Robles ha sido la «gerente» de muchos grupos de ahorros desde hace más de 18 años.

Los cuales han sido de mucho beneficios para personas migrantes que no tienen papeles y no pueden recurrir a un banco.

«Me da mucha alegría ver a la gente alcanzar sus metas gracias a las tandas sin tener que ahogarse en deudas por préstamos, es una prueba de que entre nosotros, los hispanos, podemos salir adelante aquí», afirmó Robles, conocida como la «Dama Banquera».

Inseguridad bancaria para latinos

El acceso financiero y la seguridad en Estados Unidos se han convertido en un tema de discusión el cual es para muchos es muy ineficiente en especial para los migrantes.

Cerca del 7% de los estadounidenses mayores de 15 años no tenían ningún tipo de cuenta bancaria en 2017, en comparación con menos del 1% de los canadienses y menos del 4% de los británicos, según datos del Banco Mundial.

