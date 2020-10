Saquean centro de salud en Santa Rosa; se llevaron hasta las medicinas

SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS. ¿Cuánto daño hace a una pequeña comunidad quedarse sin medicamentos? Así ocurrió en Santa Rosa de Copán, cuando un centro de salud fue saqueado y dejaron «barrido» todo el lugar.

Desde horas tempranas de hoy, martes, se informó del atraco en el centro de salud, doctor Jesús Pineda Escalante. Cuando hacían el recuento de pérdidas, los ciudadanos ya permanecían en las afueras buscando atención.

No obstante, todavía no les habían informado si los atenderían o no, a raíz del robo ocurrido. Se informó que los delincuentes se llevaron desde aparatos electrónicos, hasta medicamentos que son necesarios para atender a las personas.

En declaraciones, una de las ciudadanas que se encontraba presente, señaló que una vecina le reveló que el día de ayer tampoco habían atendido.

“Entraron a quitarnos lo poquito que nos toca como hondureños, el medicamento porque yo soy diabética”, expresó la señora en espera de atención.

Pese a que no es excusar el robo, algunos ciudadanos manifestaron que podrían asignar un presupuesto para contratar un guardia de seguridad. De esa forma, ese tipo de hechos delictivos no ocurrirán nuevamente.

Ladrones «arrasaron»

Además de los medicamentos, los saqueadores se habrían robado inclusive un microondas que recién se había comprado en el centro.

En ese sentido, se debe precisar que los ciudadanos exigen a las autoridades que puedan dar con los delincuentes que, sin descaro, entraron al recinto, rompiendo algunas puertas.

Piden que no permita más abusos contra personas de la tercera edad, niños menores y todos los copanecos que tanto necesitan las medicinas.

Por ello, solicitan se pueda dar con el paradero de los responsables, tratar de recuperar lo que saquearon y tomar medidas urgentes para evitar más incidentes.

