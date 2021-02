En Honduras se genera «una sociedad violenta» en contra de la mujer, dice defensora

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. La violencia en contra de las mujeres es un tema que se ha presentado desde tiempo atrás, sin embargo, llama la atención que comenzando un nuevo año, los casos sigan aumentando, establecen expertos. Solo en las últimas 48 horas han hallado muertas de manera violenta, al menos cuatro féminas.

Defensores explican que la impunidad, la falta de respuesta, el miedo o las justificaciones son algunos de los factores que impiden que las mujeres lleguen a denunciar agresiones o maltratos. No obstante, hay hondureñas que no tienen ni la oportunidad de hablar.

Para conocer más de la situación que están atravesando muchas mujeres, en base a los últimos acontecimientos en el país. Diario TIEMPO Digital se contactó con Andrea Paz, quien es parte del Foro de Mujeres por la Vida.

Ella indicó que en primer lugar como institución desde ayer lunes, se han pronunciado por las muertes de mujeres que se han suscitado en los últimos días. En especial, por el caso de la joven enfermera Keyla Martínez, que murió en custodia de la Policía Nacional.

Para el Foro de Mujeres por la Vida es una denuncia que debe hacerse, pues la institución es un ente que debe brindar protección, en general a la sociedad, y sobre todo a las mujeres. «Que de un día a otro aparezca una joven que fue detenida, murió y que las versiones no concuerden, genera mucha sospecha», adjuntó.

Feminicidios en Honduras

Andrea Paz, agregó que conocen de otros casos donde se han pretendido anunciar como suicidios, cuando realmente son feminicidios los que se dan en el país. También, exteriorizó que no es extraño el actuar de la policía como un ente violento, porque hace aproximadamente un mes en Intibucá dos mujeres denunciaron similares acciones.

Por otra parte, explicó que los feminicidios son una serie de violencias, cuando los hombres consideran que tienen el poder o la potestad de actuar contra los cuerpos de las mujeres. Asimismo, recalcó que un femicidio son los asesinatos de mujeres considerándolos como homicidio, sin destacar las relaciones de género, ni las acciones u omisiones del Estado.

«Lamentable esos hechos (muertes de mujeres) se vienen registrando desde hace tiempo atrás en los mismos niveles», indicó Andrea.

Ella manifestó que siempre se presentan estas acciones en las mismas condiciones, siendo mujeres asesinadas por hombres, ya sea por su propia pareja, otros familiares o extraños que consideran el cuerpo de las mujeres como un objeto.

«Consideran que las mujeres pueden ser maltratadas. Generan toda una sociedad violenta para ellas», externó.

Denuncias no se detienen

La experta señaló que no se responden a las denuncias, cuando las mujeres van a contar lo que están sufriendo. Por tanto, no toman forma, no se procede a investigaciones y las muertes quedan en la impunidad.

«Tenemos esta impunidad donde se generan estos casos, solo el año pasado (2020) se registraron 320 feminicidios en las mismas condiciones. Hasta hoy, no sabemos cuántos están siendo investigados», afirmó.

Lo más indignante para la organización es que las mismas instituciones encargadas de proteger a las mujeres, se vean involucradas en este tipo de acontecimientos. Por ello, les toca generar presión para que se investiguen los hechos. No obstante, para eso también se debe tener una institución digna y confiable, comunicó.

Andrea explicó que en el caso de Keyla Martínez, ya se puede considerar un feminicidio, pues la joven estaba en manos de una institución. «Lo que sea que pasó ahí, ellos tenían que actuar para resguardar la vida de ella», aseguró.

La integrante del foro consideró que se genera una cadena de violencia contra la mujer, cuando los actos o muertes no son investigados, lo que impulsa a muchos hombres a seguir cometiendo estos hechos, es decir, los feminicidios siguen aumentando conforme los años.

«Honduras en este momento está en un nivel de violencia en todos los sentidos, no solamente feminicidios, sino que en muchas ocasiones para llegar hasta ahí tuvieron que atravesar otras violencias, como las sexuales», contó.

Año 2021

Las limitantes que presentan las mujeres en el país son muchas, pues al presentar una denuncia deben llevar pruebas para constatar que realmente están siendo violentadas, mencionó.