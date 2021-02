DE MUJERES| Seis consejos para el cuidado del cabello teñido

REDACCIÓN. Los procesos de tintes y decoloración pueden dañar las fibras de tu cabello, y provocar una textura seca y sin vida, un cabello poroso, o peor aún, quebradizo.

Pero, unos simples cambios en tu rutina de belleza pueden ayudarte a protegerlo y prolongar la duración del tinte.

Usa champú especial

Lo mejor es que busques un champú para tintes, ya que este le aportará mayor hidratación a tu cabello, le dará más brillo y lo mejor es que trabajará para mantener su color intacto y que así el tinte te dure por mucho más tiempo. Los champús especiales para cabello teñido ayudan para aportar ese «plus» de hidratación.

Usa baños de color

Existen en el mercado varios productos para usar, al pasar tres semanas de la aplicación del tinte para que le den fuerza al color de tu cabello. Son como baños de color pero que puedes perfectamente aplicar en tu casa, comprando los productos en tu salón de belleza preferido.

Acondicionadores profundos

El acondicionador se va a convertir en uno de tus mejores amigos y aliados. Compra tratamientos de acondicionador profundo para cabello teñido, hidrata tu cabello y te ayuda a desenredarlo. Estos productos funcionan como tintes temporales, le ayudan a tu cabello a teñirse pero sin maltratarlo, ya que no contiene químicos.

Aplícalo después de haber lavado el cabello, déjalo actuar durante al menos 5 minutos y enjuaga.

Le puede interesar: DE MUJERES| Cinco consejos para que tengas uñas fuertes y sanas

No olvides aplicarte mascarillas capilares

Si no quieres andar con un cabello lleno de «frizz» y muy seco, entonces debes aplicarte una mascarilla natural cada dos semanas y verás que tu cabello no se reseca. Se recomienda que esta mascarilla debe ser con productos naturales, ya que de esta forma no saturas con químicos tu cabello.

Lava con menos frecuencia tu cabello

Lavar nuestro cabello a diario hace que este se debilite y se caiga con mayor frecuencia, y además le quita brillo y movimiento, aumentando así el frizz. En el caso del pelo teñido, para conservar por más tiempo la coloración, los expertos en belleza aconsejan lavarlo con agua tibia, ya que la caliente hace que se deslave más rápido. Lo ideal es hacerlo un día sí y un día no.

Protégelo del sol

Si vives en un sitio en el que hay sol intenso todo el año o visitas la playa con frecuencia, no olvides adquirir un producto para el cabello con protección solar, esto evitará que el color se modifique y además protegerá tu pelo.

Nota para nuestros lectores:

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.