Jonathan Mazzola sobre Marathón: «Si se ponen en contacto se buscará la manera de llegar»

SAN PEDRO SULA.- A pocos días de que inicie el torneo Clausura 2021, el Marathón está buscando cómo reforzar más su plantilla. Uno de los nombres que han sonado en el entorno verdolaga en las últimas horas es el del argentino Jonathan Mazzola.

CRONÓMETRO charló con el talentoso mediocampista y exfutbolista del Vida sobre su paso por Honduras y la posibilidad de llegar al club sampedrano.

El fútbol hondureño

«Me pareció muy competitivo y muy físico. Me tocó estar en el Vida y formamos un equipo de buen pie, que jugaba bien y a la vez también era físico. Es un fútbol donde cualquiera le puede ganar a cualquiera y hay jugadores de mucha jerarquía y experiencia. Es un fútbol en plena ascendencia, me sentí muy cómodo en ese fútbol y agradecido con la gente que me trató de la mejor manera«.

Problema de las canchas

«Es un tema que siempre hablaba con mis compañeros en el Vida. Las canchas no están bien y se complica cuando uno está acostumbrado a jugar en chancas de césped bueno que permite un fútbol fluido y vistoso. De las canchas de Honduras en las que he jugado, la única que está en condiciones es la de Real España«.

«Las canchas no están en condiciones y que hace que el fútbol sea más de transiciones rápidas y de jugadores rápidos y físicos. A uno que le gusta ser un poco prolijo y darle prioridad al buen juego se siente un poco incómodo».

Infraestructura

«Los clubes más chicos, por llamarlos de alguna manera, pueden mejorar el tema de la infraestructura. Tener gimnasio propio, duchas e instalaciones para entrenar y bañarte en el mismo lugar. No tener gimnasio y camerino propio es dar mucha ventaja en el fútbol de hoy«.

Crisis en pandemia y contrato con el Vida

«El vínculo terminó de la mejor manera, aunque en realidad tenía todo pactado para seguir un año más con el club. Yo tenía un contrato antes de la pandemia y con todo esto los equipos se agarraron de la parte económica. Es entendible porque sabemos que era un momento duro y uno acepta, pero no solo era duro para ellos, sino que para nosotros también».

«Yo estuve ocho meses sin cobrar en Honduras. Con Cristián Alessandrini decidimos quedarnos porque teníamos contrato con el club y pensamos que el torneo regresaría en cualquier momento, hasta que un día ya no teníamos para comer hasta que un hincha del club Vida, a quien le estoy súper agradecido, nos trajo 300 dólares para poder comer«.

«De regreso, cuando ya estaba Luis Cruz, para solventar problemas económicos me pidieron reducir mi sueldo al 50% y aceptamos. Era quedarnos, rendir y mejorar contrato o irnos a Argentina. Aceptamos eso, nos quedamos y mostramos la mejor cara».

«Tenía el contrato de vuelta casi arreglado, pero me estaban ofreciendo el mismo contrato. Uno terminó jugando y rindiendo y por ahí uno se sintió valorado. Cuando llegan cuatro extranjeros nuevos y alguno a cobrar mucha más plata de la que nos estaban ofreciendo a nosotros, uno se siente poco valorado. Acepté de todas maneras quedarme en el club porque me sentía bien y preferí resignar mucho dinero para seguir jugando en el club».

Salida del vida

«El último día había que hisoparse y no lo hice porque faltaban detalles en el contrato. No me presenté al hisopado por eso y fue cuando me llamó Nerlyn y por faltar a eso no me tomarían en cuenta. Yo había movido hasta mi vuelo a Argentina para arreglar todo con el Vida, pero Jairo Martínez y Membreño me llamaron para decirme que no me tendrían en cuenta por no presentarme al hisopado. Eso me pareció muy loco y me sentí poco valorado, sentí que el profe Nerlyn me soltó de la mano«.

«Igual quedé muy contento con el club, los dirigentes, Luis Cruz quien se ha portado de maravillas«.

Próximo destino: ¿Marathón?

«Siempre interesado en volver al país que me trató de la mejor manera (Honduras), a parte Marathón es un grande y obviamente que uno suene en un club es agradecido porque sabe que hizo las cosas bien y dejó la bandera de Argentina plasmada. Me deja tranquilo sonar en un equipo de esa magnitud«.