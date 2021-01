Tras luchar por su vida, muere taxista que sufrió atentado en mall capitalino

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este martes se confirmó el fallecimiento de Douglas Dávila, el conductor de taxi que sufrió un atentado criminal el pasado domingo en un reconocido centro comercial de la capital.

El hecho ocurrió en una de las calles principales de la residencial Lomas del Mayab de Tegucigalpa, sin embargo, la víctima huyó del ataque e intentó refugiarse en el estacionamiento de un mall capitalino, cercano a esa colonia.

Según información de agentes policiales, el ruletero ya había recibido un impacto de bala, cuando ingresó al centro comercial. En ese lugar, la unidad quedó varada, hasta que agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) llegaron a hacer las inspecciones del caso.

Además, una ambulancia trasladó a Dávila hasta un centro asistencial, quien aún tenía signos vitales, sin embargo, esta mañana, se confirmó su fallecimiento.

Sin pistas de los criminales

A dos días del suceso, las autoridades policiales aún no tienen pistas de lo que originó el hecho criminal. Además, se desconoce la identidad de los autores materiales e intelectuales.

Las estadísticas nacionales revelan que el cobro de extorsión es una de las principales causas de atentados contra el rubro del transporte. No obstante, agentes policiales aún no corroboran que esa sea la causa en este hecho particular.

El cuerpo inerte del taxista fue remitido a la morgue capitalina, luego de que personal médico estableciera que falleció. A eso de la 1:30 p.m. de este martes, familiares retiraron el cadáver para posteriormente darle cristiana sepultura.

Los dolientes, invadidos por el dolor, no dieron mayores detalles a medios locales, será la DPI quien investigue más datos que los lleve a esclarecer el crimen.

