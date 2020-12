Jefa del LNV advierte: «No hay aumento, pero tampoco baja; virus sigue circulando»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Aunque descarta que hay un aumento en las incidencias de COVID-19, Mitzi Castro, jefa del Laboratorio Nacional de Virología (LNV) advirtió que el virus continúa causando afectación en Honduras.

La doctora lamentó que observa que la población está bajando la guardia y tiene un pensamiento erróneo dado que se suspendió, por el tiempo de emergencia, la circulación por el último dígito de la tarjeta de identidad.

«La gente está muy relajada, como ya no hay restricción, la gente cree que ya no hay COVID-19 y no es así, la COVID-19 sigue», manifestó.

Seguido, apuntó que no ha habido un aumento, pero tampoco una merma en la detección de casos de coronavirus. «Eso quiere decir que tenemos el virus circulando comunitariamente«, acotó.

En virtud de lo anterior, pidió a la población que se mantenga alerta; recordó que los jóvenes están igual de expuestos que cualquier adulto y pidió que se circule utilizando mascarilla, lavándose constantemente las manos y siguiendo el distanciamiento respectivo.

Precaución en tiempo festivo

Además, Castro hizo hincapié en que, pese a que se aproxima la Navidad, sería una «irresponsabilidad» hacer fiestas o convivios con una gran cantidad de personas. Mencionó que la persona que se expone en tal sentido, arriesga también a su entorno.

Por lo que, la galena compartió algunas sugerencias para que la población pueda tener pequeñas reuniones familiares e igualmente disfrutar de un momento especial.

«Las recomendación que yo hago para Navidad es tratar de estar en familia y que no hayan invitados; también hacer las reuniones en lugares abiertos con la menor cantidad posible de personas”, explicó.

Asimismo, Castro exhortó a las personas que suelen visitar templos para algún acto litúrgico que procuren que allí se tomen las medidas adecuadas; dijo que hasta dentro de la casa debe haber separación y entre los parientes y siempre protegerse con un tapabocas.

